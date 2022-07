Tra le sculture del Part un ritorno agli Anni 80 con la presentazione del libro "8tanta Rimini"

Venerdì (8 luglio) alle 18, nel giardino delle sculture del Part in via Verdi, c'è in programma la presentazione del libro "8tanta Rimini. A spasso con Tondelli" di Maurizio Maria Taormina, Bookstones Edizioni. Dialogherà con l’autore il giornalista Giorgio Tonelli

Il libro

Anni '80, violenze, terrorismo politico e mafioso, P2, guerra fredda che scalda missili nucleari. Rimini cambia e, insieme alla stanca offerta di pensione per famiglie, nasce qualcosa di unico: diventa centro delle nuove culture e rifugio per chi è alla ricerca del piacere. Nascono le disco più cult d'Italia, la politica cerca rinnovamento e post-moderno con un congresso riminese, il jet set internazionale sbarca all'aeroporto, una transumanza settimanale di giovani e meno giovani, ricchi e meno ricchi compie il rito del week end senza fine. Si balla e si sballa, si prega e si pianifica, si fa business e si bagorda. Un lampo nell'Italia buia e sanguinosa, isola che promette felicità nell'arcipelago della tristezza. I soli confini sono creatività e voglia di futuro. Rimini diventa “brand” oltre i propri quartieri, contamina la lunga città-riviera trasformandola nel WEast, Wild East, dell'Italia. Rimini tutti i gusti accoglie e soddisfa paninari, mods, post romantici, yuppy, fricchettoni, cattolici impegnati, dirigenti di partito, imprenditori di successo, ministri, operai e bancari. Gli '80 in dialogo con pagine scelte da “Rimini” di Pier Vittorio Tondelli.

L'autore

Maurizio Maria Taormina, studi di storia e politica internazionale. Giramondo per lavoro e per voglia irrefrenabile di conoscenza. Riminese per amore, con un passato d'impegni tra politica e volontariato e con ancora una grande smania d'osservare e raccontare.