"Il pendolare fedele", libro d’arte con quattordici testi di Luca Vannoni e undici illustrazioni di Giorgio Donini

Giovedì 16 Settembre 2021 ore 21 al Teatro A. Massari a San Giovanni in Marignano sarà presentato “Il pendolare fedele” progetto editoriale autoprodotto con testi di Luca Vannoni e illustrazioni di Giorgio Donini. L’evento chiude la rassegna letteraria “Parole sul far della sera” organizzata dalla Pro Loco marignanese, con il patrocinio del Comune di San Giovanni in Marignano, saranno presenti gli autori oltre a Michela Bertuccioli, Vice Sindaco e Assessora alla Cultura del Comune di San Giovanni in Marignano, per un saluto di benvenuto e presentazione dell’evento. Introduce Tiziana Mattioli.?Il pendolare fedele è una plaquette, un libro d’arte che raccoglie quattordici testi di Luca Vannoni ed undici illustrazioni di Giorgio Donini. Un prodotto editoriale insolito e sofisticato: uno scrigno in legno raccoglie testi e illustrazioni che stimolano, anche solo nell’atto di sfogliare, l’ormai sopita intelligenza analogica e le nostre madeleine.

Realizzato a distanza, tra 2020 e 2021, nel formato di una plaquette e prodotto in un numero limitato di 100 copie, il progetto editoriale è il risultato di una selezione di circa quaranta scritti nati sul filo della memoria e della riflessione civile, tra due estati segnate dalla polemica sull’invasione dei migranti e dall’epidemia di Covid-19.

Il pendolare fedele è percorso tra le parole, un viaggio “senza bagagli”, cioè senza pregiudizi, tra esperienze della memoria e dell’immaginazione e attraverso luoghi della storia, dell’infanzia e della formazione che possiedono risonanze non solo private o generazionali, ma universali e fuori dal tempo.

Il pendolare fedele vuole far dialogare disegni e testi, parole e immagini. La scelta è nata dall’ipotesi sperimentale di far uscire fuori di sé il testo nell’incontro con un’altra forma espressiva, come confronto e arricchimento reciproco, non semplice duplicazione di qualcosa di già dato, ma genesi di nuovo senso nel rigore e nel rispetto dell’interazione delle differenze.