Dall'Africa a Poggio Torriana, presentazione del libro di Clara Piacentini

Tornano gli incontri con l’autore presso il Parco del Museo e Biblioteca Mulino Sapignoli a Poggio Torriana, con l’ultimo appuntamento di questa edizione 2022.

Martedì 2 agosto alle ore 20:45 circa a chiudere la rassegna, che ha visto la partecipazione di ben 5 autori e un numeroso pubblico, sarà Clara Piacentini, poggiotorrianese di adozione, già docente di lettere in Italia e all’estero, esperta di scrittura autobiografica di cui tiene corsi e laboratori, con “Bianca come l’Africa” (Antonio Tombolini Editore). Il libro è una raccolta di 21 racconti da leggersi come un romanzo dove le singole narrazioni sono tasselli di un’unica storia declinata attorno ad un personaggio femminile -voce narrante- che racconta la sua esperienza africana e il suo ritorno a casa, dopo un percorso di consapevolezza e una sfida alla propria disabilità. La protagonista decide infatti di accettare un incarico in Etiopia nonostante i problemi motori alle gambe.

La scrittura dell’autrice ci conduce alla scoperta di un mondo che riusciamo solo ad intuire e di realtà che, pur venendo a contatto tra loro, restano sempre su piani distinti.

Modera l'incontro Francesca Macchitella.

L’ingresso agli incontri è gratuito.

La rassegna “Incontri con l’Autore” è un progetto del Comune di Poggio Torriana con la collaborazione delle associazioni: “I Fulét – Gli Amici del Mulino Sapignoli”, Ora d’Aria, Quotidianacom.

Al termine delle presentazioni, verranno offerte degustazioni di “eccellenze locali”: un sentito grazie per la sponsorizzazione delle serate va all’Azienda Vini Marcosanti e al vivaio Barbieri di Poggio Torriana.