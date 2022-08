"Pensavo fosse amore, invece era un caso umano": presentazione del libro di Claudia Venuti

Nuovo appuntamento con la rassegna "Onde di Carta - Scrittori tra mare e stelle".

Organizzata dalla redazione di Talpa chi Legge in collaborazione con Vanessa Tenti dei Bagni Oasis 70-71, Radio Talpa e il patrocinio del Comune di Cattolica, sarà la volta di Claudia Venuti che martedì 2 agosto alle ore 21:00 presenterà il suo ultimo libro "Pensavo fosse amore, invece era un caso umano" (Sperling & Kupfer Editore). Il palco sarà quello della spiaggia dei Bagni Oasis 70-71 (via Carducci - Cattolica).

Ingresso libero.



Claudia Venuti è nata ad Avellino nel 1987 e ha vissuto a Zungoli fino ai suoi 14 anni prima di trasferirsi a Rimini, dove attualmente vive e lavora.

"Da piccola, Claudia collezionava figurine di calciatori; da grande, si è ritrovata a raccogliere casi umani. Un album iniziato a ventitré anni e completato a trentatré: un decennio di onorata carriera, in cui come una vera e propria calamita ha attirato ragazzi capaci di distruggere in ogni modo la sua definizione di amore. C'è quello con sette vite parallele, come i gatti, quello con disturbi della personalità più o meno evidenti, quello con il piede in due scarpe, il narcisista e il manipolatore, quello pronto a tutto per conquistarla, quello che ha bisogno di una badante piuttosto che di una fidanzata. E così che Claudia ha finito per credere di non avere nessuna speranza di incontrare la persona giusta, arrivando addirittura a pensare che il problema fosse davvero lei. A un certo punto, però, ha trovato il coraggio di dire basta e, proprio nel momento in cui ha cominciato a vivere beatamente la sua solitudine, difendendo con le unghie e con i denti la sua libertà, ha incontrato davvero l'uomo della sua vita, proprio quell'unica volta in cui mai e poi mai si sarebbe sognata che fosse lui. Ma questa è un'altra storia...".