"Fango e risate" la storia di San Patrignano raccontata da Andrea Muccioli

Venerdì 5 Novembre 2021, ore 18.30 presso il cinema Fulgor, Sala Federico, in Corso d’Augusto, 162 a Rimini verrà presentato il libro “Fango e risate. Storia di San Patrignano (1975-1995)” di Andrea Muccioli, pubblicato da Piemme. Il libro Alla presentazione con l’autore interviene Giacomo Muccioli. Modera Sergio Barducci.

Andrea Muccioli racconta il padre Vincenzo: uno dei personaggi italiani più celebri e controversi degli ultimi cinquant’anni di storia italiana. Un uomo che con la creazione di San Patrignano ha diviso l’opinione pubblica come poche volte è successo.

Fango e risate è la storia di San Patrignano dagli inizi, dalle prime riunioni del cenacolo, dai primi ragazzi accolti in quella collina romagnola, fino al 1995, anno della morte di Vincenzo Muccioli, vista, vissuta e raccontata dal figlio.





Andrea Muccioli avrebbe preferito il diritto all’oblio per suo padre Vincenzo, fondatore e anima carismatica della comunità di San Patrignano. Ma il successo della docufiction SanPa, le ricostruzioni arbitrarie e parziali, le insinuazioni e le tante ombre gettate sull’uomo lo hanno convinto a rompere gli indugi. In questa cavalcata epica che somiglia a una saga familiare e si legge come un romanzo, ci sono molte rivelazioni, aneddoti e punti di vista inediti. Il ritratto privato di Vincenzo Muccioli, le sue recondite fragilità e paure, la sua sensibilità e sicurezza, il suo magnetismo e il suo carisma vengono raccontati con lo sguardo di un figlio che guarda il padre fare cose impensabili e grandiose. Ma non solo. San Patrignano è il risultato di un’idea, di una filosofia e di una vocazione ben precise. Dall’improvvisazione degli inizi alla costruzione di una metodologia. È il risultato, anche e forse più di tutto, di un’assenza clamorosa, quella dello Stato italiano con i suoi figli più problematici.



