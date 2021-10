Prezzo non disponibile

Venerdì 8 ottobre alle ore 17,30 alla sala della Cineteca di Rimini, secondo appuntamento della rassegna “Fellini in stampa” con la presentazione del libro “Federico Fellini. La vita è sogno, il sogno è vita” (Pendragon, 2020) a cura di Angelo Battistini, Cinzia Carnevali, Gabriella Vandi.



Psichiatra e psicologo medico, Battistini ha lavorato presso le Istituzioni Psichiatriche di Rimini sia come psichiatra che come neuropsichiatra infantile. Membro ordinario con funzioni di training della Società psicoanalitica italiana (SPI) e dell’International Psychoanalytical Association (IPA), è stato Presidente del Centro psicoanalitico di Bologna. Ha curato diverse pubblicazioni, tra cui Il resto del lettino (Guaraldi, 2008) e Atteggiamenti mentali inconsci e clinica psicoanalitica (Mimesis, 2017). Per informazioni e prenotazioni: 0541.704496 da lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 13.30. Chi parteciperà agli incontri potrà visitare il Museo Fellini al prezzo speciale di 5 euro.