Presentazione online della rivista Ariminum

Venerdì 12 marzo 2021 alle ore 21.00 il direttore Alessandro Giovanardi, il condirettore Andrea Montemaggi, Raffaello Fabbri e Nicola Gambetti, presenteranno online alla cittadinanza l’ultima uscita della rivista di arte, storia e cultura del Rotary Club Rimini “Ariminum”.

Il critico d’arte e storico Alessandro Giovanardi introdurrà la serata; seguirà Andrea Montemaggi che offrirà un ritratto personale, proiettando una scelta di immagini, di Davide Minghini, per quarant'anni il fotografo ufficiale di Rimini, che negli anni d’oro della Riviera ne ha documentato la trasformazione in una città internazionale. Raffaello Fabbri illustrerà l’importanza di Verucchio e della sua civiltà ricchissima e potente fiorita dal IX al VI a.C. sul commercio dell'Ambra. Concluderà la serata Nicola Gambetti raccontando la Rimini degli anni sessanta divenuta la capitale del turismo europeo. Al termine gli intervenuti potranno porre domande ai relatori. L’incontro è aperto alla cittadinanza.

Il link per partecipare è:

https://attendee.gotowebinar.com/register/3613639936119153677?source=esterna