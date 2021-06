“Passi e ripassi” in un volume i luoghi della Resistenza di Rimini

L'Anpi Sezione di Rimini giovedì 10 giugno alle ore 17.30 al Lapidario del Museo di Rimini (via L.Tonini, 1 ) presenta il volume "Passi e ripassi", una guida illustrativa dei luoghi della Resistenza della città di Rimini. Il volume è stato realizzato dall'Anpi Sezione di Rimini grazie al lavoro di ricerca storica di Lanfranco De Camillis, le fotografie di Julko Albini e la grafica di Paolo Rossi. L'iniziativa, aperta a tutti, è stata realizzata in collaborazione con l'Istituto per la storia della Resistenza e dell'Italia contemporanea della Provincia di Rimini.ANPI Sezione di Rimini. “Coltivare la memoria è ancora oggi un vaccino prezioso contro l'indifferenza e ci aiuta, in un mondocosì pieno di ingiustizie e di sofferenze, a ricordare che ciascuno di noi ha una coscienza e la può usare". Liliana Segre, con queste parole ci ricorda l'importanza delle iniziative, delle pubblicazioni, dei colloqui che contribuiscono a trasmettere di generazione in generazione i valori della democrazia, della Resistenza, dell'antifascismo.

