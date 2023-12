Dal presepe sulla "Saviolina" alla casa di Babbo Natale, gli eventi a Riccione nel ponte dell’Immacolata

Per il weekend dell’Immacolata Riccione entra nel vivo del Natale con un ricco programma di eventi e iniziative che coinvolgono la città intera. Venerdì alle ore 17, sul ponte del porto di viale Dante, appuntamento con la festa di accensione del grande Albero di Natale preceduta, alle ore 16, dalla benedizione del tradizionale presepe allestito sull’imbarcazione storica La Saviolina ormeggiata nella darsena del porto.

Babbo Natale aspetta le letterine dei bambini

Nel Giardino sul mare di piazzale Roma con la pista di ghiaccio e l’antica giostra, Babbo Natale riceve i bambini con le loro letterine dei desideri tutto il weekend dalle ore 10 alle 12:30 e dalle 15 alle 19 mentre nella grande serra del giardino si svolgono i laboratori creativi per bambini e adulti dedicati alla natura, alle decorazioni natalizie e ai dolci delle feste. Sabato e domenica alle ore 11 arrivano in piazzale Roma due curiosi aiutanti di Babbo Natale, i lama provenienti dal Podere Santa Pazienza di Santarcangelo, per una passeggiata didattica nel giardino insieme ai bambini.

Sul viale Ceccarini, dalle ore 10 alle 23, sono aperte le casette in stile balneare di Riccione Christmas Food Experience con le proposte enogastronomiche di qualità degli operatori locali e uno spazio riservato ai manufatti delle associazioni di volontariato riccionesi.

All’Alba c’è il “Natale degli artisti”

Ai Giardini dell’Alba il weekend si accende di allegria con il “Natale degli artisti” con Radio Vetrina, che intratterrà il pubblico con dirette radiofoniche e musica, e con animazioni e spettacoli itineranti. Sabato 9, alle ore 17, si accende l’albero di Natale green dell’Alba decorato dai bambini delle scuole Karis con materiali sostenibili raccolti sulla spiaggia.

In corso Fratelli Cervi c’è il “Natale in Paese”

Venerdì 8 e domenica 10, nel centro storico in corso Fratelli Cervi, appuntamento con il “Natale in Paese” che propone animazione per i bambini, musica e mercatini tra cui il “Baule dei ricordi” che si svolge ogni seconda domenica del mese. Le iniziative proseguiranno domenica 17 e 24 dicembre.

“Wanderlust Officina Creativa” al Grand Hotel

Appuntamento con la creatività e l’artigianato di “Wanderlust Officina Creativa”, sabato 9 e domenica 10 dicembre negli splendidi interni del Grand Hotel (viale Gramsci, 23) dove espositori da tutta Italia proporranno prodotti artigianali di qualità, oggetti e pezzi unici; in programma anche workshop, attività e laboratori per bambini, spazi food and drink, musica e spettacoli itineranti.

Le esposizioni: Robert Capa e Turbolenta

A Villa Mussolini prosegue la mostra fotografica “Robert Capa. Retrospettiva”, aperta nel weekend dalle ore 10 alle 20, mentre a Villa Franceschi è allestita “Turbolenta. Mostra multisensoriale che indaga gli approcci della società verso il cibo e l’alimentazione” di Silvia Naddeo (orari di apertura: 9-13 e 15-19). Chiude venerdì 8 alle ore 18 con l’evento di finissage la mostra “Avamposto” al Palazzo del turismo, l'esposizione che ha proposto ogni mese un'opera di un diverso artista nella vetrina della Farmacia dell’Amarissimo di viale Ceccarini.