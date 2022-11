Cala il sipario sulla rassegna musicale "Jazz in Centro" con le sonorità dei Prestige Jazz Duo

Si chiude in questo ultimo venerdì di novembre, la rassegna Jazz in Centro, curata da Rimini Jazz Club nella pizzeria gourmet più amata dagli italiani, Il Cortile in Centro di Rimini (via Sigismondo Malatesta, 17/19 a Rimini).

Venerdì 25 novembre, dalle ore 21:45, sul palco de Il Cortile saliranno due nuovi artisti di fama nazionale e internazionale: Sam Gambarini (hammond) e Alessandro Scala (sax).

I Prestige Jazz Duo sono un duo energico di grande impatto, composto da Sax tenore e organo Hammond. Propongono una efficace miscela di funk, soul, bossa & jazz con un repertorio molto accattivante e groovy, che si ispira al sound Blue Note anni ‘50/’60. Sono uniti da anni da una forte legame musicale, consolidato nelle varie esperienze fatte insieme in innumerevoli live.

Al termine della serata, Rimini Jazz Club proporrà una festa di chiusura con jam session in compagnia di tanti artisti.