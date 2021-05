Al via l'11esima edizione di Primavera in Piazza

Domenica 16 aprile torna, dopo la sospensione dell’anno scorso a causa della pandemia, la sua 11esima edizione di “Primavera in Piazza”, manifestazione dedicata ai prodotti naturali organizzata da Promo D srl, con il Patrocinio del Comune di San Giovanni in Marignano e la collaborazione dell'Associazione Pro Loco APS. Oltre 40 gli espositori presenti che proporranno prodotti alimentari tipici e di erboristerie, artigianato, piante e fiori. La manifestazione aprirà i battenti domenica mattina alle ore 9.00 con il mercatino in Piazza Silvagni e lungo via XX settembre, per concludersi alle ore 20.00 (ingresso da Piazza Silvagni-uscita da via XX Settembre). Oltre alla proposta delle bancarelle, il programma prevede anche, per le ore 9,00 in Piazza Silvagni la ‘Casetta per lo scambio dei semi’, un'iniziativa promossa da APS “BimbiperNatura”, in collaborazione con Villaggio Arcadia e Coop. Soc. Ca’ Santino. La casetta-libreria di semi ha l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza verso una cultura della condivisione e dello scambio comunitario. Chiunque potrà avere in dono e/o donare i semi custoditi nella casetta-libreria con l’intento di valorizzare attraverso scambi semplici e generosi il recupero della biodiversità locale e dei sapori contadini. Nel pomeriggio, sempre in piazza Silvagni dalle ore 16,00 a cura dall’Associazione APS “BimbiperNatura”, è previsto il laboratorio ‘Bombe di semi per giardinieri in erba’. Si tratta di un laboratorio di giardinaggio per creare con l'argilla, la terra ed i semi, una meravigliosa esplosione di fiori! Intanto per l’intera giornata sarà possibile vedere qualche curiosità della collezione della mostra del Centro Studi Naturalistici Valconca che per l’occasione effettuerà una piccola esposizione all’aperto. Scenderanno anche in Piazza gli splendidi ragazzi dell’Associazione Pacassoni ODV che proporranno un simpaticissimo gioco floreale come attività di autofinanziamento dell’Associazione. Nel vicino Parco dei Tigli, dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle ore 15.00 alle 19.00, “Pony per i bimbi”: il Centro Ippico Marignano mette a disposizione alcuni pony per la gioia dei più piccoli, che potranno provare l’emozione di una breve passeggiata. Per chi invece vorrà passeggiare tra le vie de “Uno dei borghi più belli d’Italia”, dall’omonima trasmissione di RAI 3, c’è l’opportunità di visitare la mostra “Come eravamo (cum a simie)” all’interno del Palazzo Malatesta-Corbucci-Carpegna di corso XX settembre. La mostra, allestita in nove ambienti originali ottocenteschi perfettamente conservati, è costituita da materiale d’epoca databile fra il 1800 ed il 1900, come il banchetto del ciabattino, il banco del falegname con le relative attrezzature, quello del fabbro con trapano a volano e forgia, il letto ed il sistema di riscaldamento con ‘prete’ e ‘suora’, i telai per la tessitura 1850/1900, il biroccio, gli aratri e ‘La Spalona’, il calesse da lavoro emblema della Valle del Conca oltre a tantissimi altri oggetti di vita quotidiana ed attrezzi tipici del lavoro contadino. C’è la possibilità di percorso guidato gratuito del centro storico, su richiesta, a cura di Ass.ne Pro Loco APS (info 0541.828124).

Programma

Domenica 16 maggio

dalle 9.00 alle 20.00 in Piazza Silvagni, via XX Settembre e via Roma, “Mercatino di Primavera” piante e fiori, erboristerie, artigianato naturale e prodotto tipico locale

La Casa Matta

Scopri le sirprese della casa matta!

Piazza Silvagni, dalle ore 9.00

CASETTA PER LO SCAMBIO SEMI

La casetta/libreria di semi ha l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza verso una cultura della condivisione e dello scambio comunitario. Chiunque potrà avere in dono e/o donare i semi custoditi nella casetta/libreria con l’intento di valorizzare attraverso scambi semplici e generosi il recupero della biodiversità locale e dei saperi contadini.

Un’iniziativa promossa dall’Ass.ne APS BimbiperNatura, in collaborazione con Villaggio Arcadia e Coop. Soc. Ca’ Santino

UN FIORE…PER TUTTI

Gioca anche tu con i ragazzi dell’Ass.ne Davide Pacassoni Onlus - attività di autofinanziamento.



Parco dei Tigli

dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00

PONY PER I BIMBI!

Il Centro Ippico Marignano mette a disposizione alcuni pony per la gioia dei più piccoli, che potranno provare l’emozione di una breve passeggiata.

www.circoloippicomarignano.com



Piazza Silvagni, dalle ore 16.30

LABORATORIO ‘BOMBE DI SEMI PER GIARDINIERI IN ERBA’

Laboratorio di giardinaggio per creare con l'argilla, la terra e i semi una meravigliosa esplosione di fiori!

a cura di Ass.ne APS BimbiperNatura



Palazzo Malatesta-Corbucci-Carpegna (via XX Settembre), dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00

COME ERAVAMO (CUM A SIMIE)

La mostra, allestita in nove ambienti originali ottocenteschi perfettamente conservati, è costituita da materiale d’epoca databile fra il 1800 ed il 1900, come il banchetto del ciabattino, il banco del falegname con le relative attrezzature, quello del fabbro con trapano a volano e forgia, il letto ed il sistema di riscaldamento con ‘prete’ e ‘suora’, i telai per la tessitura 1850/1900, il biroccio, gli aratri e ‘La Spalona’, il calesse da lavoro emblema della Valle del Conca oltre a tantissimi altri oggetti di vita quotidiana ed attrezzi tipici del lavoro contadino.

Possibilità di Visita Guidata gratuita del centro storico, su richiesta, a cura di Ass.ne Pro Loco APS.



Chiesa di Santa Lucia, dalle ore 9.00

Rimane aperta per le visite.