Sboccia la primavera in piazza: una giornata tra piante, fiori, laboratori per bambini e artigianato

Torna la Primavera in Piazza a San Giovanni in Marignano, una giornata ed una meravigliosa occasione di festa, incontro e laboratori per i più piccoli.

Domenica 26 marzo tornano in Piazza Silvagni, oltre ai vivai, tantissime Associazioni marignanesi con diverse proposte: dalle ore 9:00 Aps Pro Loco presenta “Mastro cestaio all’opera”, mentre Scuolinfesta aps propone il laboratorio per bambini “Oggi sono un giardiniere” e Pacassoni odv torna con “Un fiore per tutti!”, gioco e attività di autofinanziamento a cura dei ragazzi. Sempre a partire dalle 9:00 saranno presenti i volontari della Biblioteca Comunale con l’iniziativa di autofinanziamento “Sdoppiamo i libri”.



Intanto, dalle 10:30 alle 18:00 “Ai piedi dell’arcobaleno” propone Tatto per i bimbi, mentre dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 19:00 il Centro Ippico Marignano al parco dei Tigli permetterà di provare il pony per una breve passeggiata.

Tutta la giornata resta aperta la Chiesa di Santa Lucia per visite e dalle ore 15:00 il M° Roberto Torriani eseguirà alcuni brani musicali all'organo, e, dalle 17:00, il Chorus Marignanensis eseguirà alcuni interventi.

Il Campo Lavoro Missionario sarà attivo da sabato 25 marzo a tutta la mattinata di domenica 26 marzo, con un punto raccolta sotto i portici della vecchia sede comunale in piazza Silvagni.



Il Comune ripropone poi l'iniziativa "Un albero per il primo anno di vita", organizzata dall'Assessorato all'Ambiente, che farà dono di un albero o un arbusto ai nuovi nati del 2022 per celebrare il primo anno di vita del bambino.

La consegna avverrà sabato 25 marzo dalle ore 11:00 alle ore 12:00 in sala del Consiglio comunale e, per chi non potesse essere presente, domenica 26 dalle ore 9:00 alle 18:00 in Piazza Silvagni presso l'allestimento curato da Aps Pro Loco in occasione della Primavera in Piazza.