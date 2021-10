Primo appuntamento con la Camminata urbana partecipata

Giovedì 14 ottobre ore 10.00 alla Casa Madiba Network, in via Dario Campana n.59/F prenderà vita C.u.p. Camminata urbana partecipata. Si tratta del primo appuntamento per costruire insieme il percorso socio-naturalistico nell'area urbana interessata dal Progetto Welcome Arca n. 4. L'iniziativa rientra all'interno del Laboratorio di Urbanistica partecipata, una delle azioni del Progetto.

Programma:

Alle ore 10.00 ritrovo a Casa Madiba per i saluti di benvenuto?e la presentazione de “Le meraviglie della flora spontanea, erbe e arbusti e i loro usi nel tempo” a cura di Luca Fabbri, Associazione micologica e botanica A. Battarra Rimini



