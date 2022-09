La danza come strumento di emancipazione femminile e valorizzazione del talento

Prezzo non disponibile

L’Ufficio Pari opportunità e politiche di genere della Provincia di Rimini, coordinato dalla consigliera delegata Barbara Di Natale in collaborazione con l’associazione culturale Cambia-Menti, lancia il progetto “La Danza è Donna”, la cui idea centrale è che la danza è un immenso spazio di emancipazione per l'universo femminile.

Il tema del progetto, curato dalla coreografa Anca Ardelean, sarà “Una donna che danza è una donna libera” con azioni attraverso le quali fornire un supporto alle donne, soprattutto a quelle in difficoltà. Attraverso l’ascolto, la musicoterapia, la danza e la creatività si può liberare l’espressione femminile e valorizzare il talento di ogni singola donna.

La prima azione si svolgerà nel Comune di Montescudo-Montecolombo con due laboratori rivolti alle donne, gratuiti, a cui potranno partecipare tutte le donne interessate dei Comuni della provincia di Rimini, mentre la seconda azione sarà realizzata con l’associazione “Rompi il Silenzio” e coinvolgerà in un laboratorio di teatro/danza le donne in uscita dalla violenza.



La danza moderna e quella contemporanea derivano in gran parte da idee, innovazioni e sperimentazioni di donne che hanno rotto con il passato, percorrendo nuove strade e prendendo direzioni inaspettate. Esse sono state non solo delle danzatrici, ma autentiche personalità di spicco nella cultura del tempo e che hanno fatto delle loro idee il manifesto di un’epoca. È sufficiente fare qualche nome per rendersene conto: da Isadora Duncan a Loie Fuller, da Ruth St. Denis a Doris Humphrey, da Mary Wigman a Hanya Holm, da Anna Sokolow a Simone Forti, da Meredith Monk a Martha Graham. Una donna che danza è una donna libera.

Laboratorio per tutte le donne - Ascolto, musicoterapia e creatività per liberare l’espressione femminile e valorizzare il talento di ogni singola donna

Sede: Teatro Francesco Rosaspina - Piazza del Municipio, 1 - Comune di Montescudo - Montecolombo