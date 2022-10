Due progetti dedicati all’accessibilità culturale in cui gli studenti entrano a teatro in veste di critici

Giovani reporter crescono grazie al teatro. Con l?avvio della nuova stagione teatrale il Teatro della Regina di Cattolica, in collaborazione con il Centro Diego Fabbri, il Teatro Galli di Rimini, l?ufficio scolastico provinciale di Rimini e gli istituti scolastici della provincia, dà il via a Giovani reporter a teatro, un progetto rivolto agli studenti delle scuole superiori per avvicinarli all?universo teatrale attraverso l?invito ad assistere agli spettacoli e a recensirli.



Sono sei i titoli della stagione del Teatro della Regina e del Teatro Galli che sono stati scelti per il progetto. Per il Teatro della Regina, la cui programmazione prende il via il 3 novembre, si tratta di PPP ? Un segreto italiano, Hokuspokus, Paradiso XXXIII, tre spettacoli molto diversi così da proporre agli studenti tre generi e stili di rappresentazione teatrale con cui confrontarsi. I titoli proposti dal Teatro Galli sono invece Il marito invisibile, La peste di Camus e Uno sguardo dal ponte.



Le ragazze e i ragazzi sono stati coinvolti attraverso un bando inviato a tutti gli istituti superiori della provincia e possono partecipare al progetto o singolarmente o formando mini-redazioni.

Dopo aver assistito allo spettacolo i neo reporter dovranno produrre una recensione e un breve testo di approfondimento che verranno pubblicati sulle pagine locali di un quotdiano insieme a una fotografia degli autori. Al termine della stagione di prosa una giuria di esperti sceglierà i tre più meritevoli che conquisteranno un abbonamento Speciale Studenti per la stagione di prosa 2023-2024 del Teatro Galli di Rimini o del Teatro della Regina di Cattolica. Il primo classificato riceverà anche un buono del valore di 100 euro per l'acquisto di libri e materiale didattico-culturale.



Il Centro Diego Fabbri, promotore del progetto insieme ai teatri di Cattolica e Rimini e l?ufficio scolastico provinciale di Rimini, nel corso dell'iniziativa organizzerà inoltre per le scuole incontri dedicati al giornalismo, alla comunicazione e agli aspetti legati alle professionalità del critico teatrale e culturale. Un percorso che potrà essere inserito nell'ambito dell'alternanza scuola/lavoro.



Il Centro Diego Fabbri sostiene l'importanza di tutte le attività a supporto del percorso formativo- didattico della scuola, attraverso metodologie espressive, sensoriali e di attività diretta: obiettivi specifici sono la crescita individuale e collettiva degli studenti con progetti legati a tutti i linguaggi artistici. Il Centro, che ha sede a Forlì, promuove infatti una serie di azioni culturali rivolte tanto alla formazione dello spettatore, quanto all?accessibilità ai linguaggi artistici per un pubblico più vasto possibile.



È da questa filosofia quindi che sono nati i progetti Giovani reporter a teatro e Teatro no limits, quest?ultimo pensato per garantire il diritto all?accesso alla cultura e accrescere la fruizione del patrimonio culturale da parte degli spettatori con disabilità sensoriali.



Teatro no limits è il progetto di audiodescrizione degli spettacoli teatrali, avviato per la prima volta a Cattolica nel novembre 2015, grazie anche alla collaborazione dell?Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Rimini e al sostegno della Regione Emilia-Romagna. Quest?anno il Teatro della Regina accoglie per la settima stagione consecutiva il progetto rendendo accessibile l?intera stagione di prosa 2022/2023 e diventando così l?unico teatro interamente accessibile sul territorio italiano per persone con disabilità visiva. Dopo un primo esperimento avvenuto nella passata stagione, anche al Teatro Galli alcune rappresentazioni saranno audio descritte.



È anche grazie alla collaborazione del Teatro di Cattolica e Ater Fondazione che il progetto ha avuto uno sviluppo dapprima regionale, poi nazionale ed europeo, con un cartellone che conta ogni anno oltre 50 spettacoli audiodescritti in Italia e con diversi progetti co-finanziati dall'Unione Europea che hanno reso protagonista Teatro no limits all'interno dei programmi europei Europa Creativa e Erasmus Plus. Proprio nel programma Europa Creativa è attivo il progetto Inclusive Theaters che vede come capofila Ater Fondazione.



Il progetto di cooperazione culturale è finalizzato allo sviluppo di un nuovo pubblico e alla messa in campo di nuove pratiche di inclusione per spettatrici e spettatori con disabilità visiva e uditiva. A raccolta di tutti i risultati ottenuti e al fine di accrescere la consapevolezza sul tema a livello istituzionale è in programma un convegno di chiusura del percorso il 2 dicembre prossimo a Bologna, con la partecipazione di rappresentanti della Regione Emilia-Romagna, del Ministero della salute e del Ministero della cultura.



Dalla direzione del Teatro della Regina e del Teatrosottolineano come questi due progetti perseguano l'obiettivo di fare del teatro non solo un luogo dove si produce e si consuma cultura, ma uno spazio aperto, dunque il più possibile inclusivo e partecipato. Con Giovani reporter a teatro ci si rivolge agli spettatori più giovani, per stimolarne lo spirito critico, la curiosità e per far sì che si sentano protagonisti attivi della vita culturale. Teatro no limits è un progetto rodato e apprezzato, frutto della collaborazione con il Centro Diego Fabbri da anni attivo in questo ambito, che rompe gli schemi della tradizionale fruizione dello spettacolo. Si amplia quindi la programmazione dei due cartelloni integrandola con esperienze di grande valore che oltre a stimolare la presenza di nuovo pubblico nelle sale, consolidano il ruolo del teatro come strumento per fare comunità.