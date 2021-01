“Promemoria Auschwitz 2021” il progetto che celebra il Giorno della Memoria

Il comune di Poggio Torriana, da sempre sensibile al tema della Shoah, aderisce alle celebrazioni poste in essere in occasione della Giornata della Memoria che quest’anno, a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia Covid19, si svolgeranno con modalità on-line il 27 gennaio sulla pagina Facebook del Comune di Poggio Torriana e i profili Instagram e facebook delle Associazioni Deina e Centro Pace Cesena .Le iniziative per celebrare il Giorno della Memoria riguardano il nuovo progetto "Promemoria Auschwitz 2021" proposto dall’associazione Deina ed il Centro Pace di Cesena, per l'anno scolastico 2020-2021, all’amministrazione, in sostituzione al viaggio d’istruzione ad Auschwitz, con un percorso formativo, con forte valenza educativa e storica. Hanno aderito al progetto 6 ragazzi residenti a Poggio Berni.

Pertanto, l’Amministrazione comunale invita tutta la cittadinanza a collegarsi, mercoledì 27 gennaio, con la pagina facebook del Comune e i profili Instagram e facebook delle Associazioni Deina e Centro Pace Cesena dove sarà possibile assistere ad un video partecipativo della durata di circa 30 minuti che vedrà come protagonisti i giovani tutor del progetto “Promemoria Auschwitz 2021”. A loro è stato chiesto di guardare al Giorno della Memoria provando a capire se questa data del nostro calendario li riguardasse da vicino e in che modo avesse a che fare con le loro piccole e grandi responsabilità di fronte al tempo presente. Chi vorrà potrà condividerlo a sua volta sul proprio profilo, magari accompagnandolo con una propria riflessione scritta o in video. Proveremo, in questo modo, a costruire una narrazione collettiva dell’impegno del nostro territorio a sostenere “Promemoria Auschwitz” e a diffonderne valori e contenuti tra i cittadini.