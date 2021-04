Primo incontro online del progetto “Tessere relazioni”

Giovedì 8 aprile, alle 20.45, si svolge il primo appuntamento di “Tessere relazioni. Incontri di storie e di immagini”, la nuova iniziativa rivolta alla genitorialità e al contrasto del disagio giovanile è promossa dal Centro per le famiglie “Giovanni Paolo II” di Bellaria Igea Marina. Il progetto si svolge in due incontri online con la Prof.ssa Mariagrazia Contini, già docente di pedagogia all'Università degli Studi di Bologna, e con la messa a disposizione di altrettanti documentari realizzati dalla stessa Prof.ssa Contini e visibili gratuitamente in streaming. L’alto valore pedagogico dell’iniziativa è dato proprio dall’approccio ‘nuovo’ promosso dai documentari, costruiti attorno alle parole dei bambini e dei ragazzi intervistati. Sulla piattaforma Vimeo è visibile il documentario dall’omonimo titolo del primo incontro “Corpi bambini. Sprechi d’infanzia”, raggiungibile dal sito istituzionale www.comune.bellaria-igea-marina.rn.it. Sempre sul sito del Comune, è indicato il link alla piattaforma Cisco Webex con cui partecipare alla diretta di giovedì 8 aprile alle 20.45.