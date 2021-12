Rimini dà il benvenuto al 2022 fra Musei aperti e spettacoli di videomapping

Rimini si prepara ad accogliere residenti e visitatori in una atmosfera unica per salutare il 2021 all’insegna della cultura diffusa. Il Fellini Museum, con il castello malatestiano e il palazzo del Fulgor appena completato, il Teatro ottocentesco, i palazzi dell’Arengo e del Podestà di PART, il Museo della città e la Domus del chirurgo aprono le loro porte il 31 dicembre per accompagnare, all’insegna dell’arte e della bellezza, il passaggio verso il 2022.

A fare da quinta naturale, i due spettacoli di videomapping che andranno in scena - in loop, a partire dal pomeriggio - in due luoghi simbolici della città: la piazza dei sogni e la piazza sull’acqua che illumineranno il volto culturale, con i loro ampi spazi aperti, di una città in cambiamento grazie al grande lavoro di valorizzazione artistica e architettonica intrapreso in questi anni, all'insegna di un processo culturale inesauribile e in continuo movimento.

Gli appuntamenti del 31 dicembre iniziano dalle ore 16 al Part che ospita, fino alle ore 19, ‘Sogno di un giorno di mezz’inverno’: fra le bellissime opere d’arte contemporanea del museo, il tempo si fermerà per dar vita alla fantasia, dove grandi e piccoli potranno assistere a una meravigliosa rappresentazione che immergerà i partecipanti in un mondo di favola e vedere la vita fiabesca del Re e della Regina con i loro elfi e le fate del bosco. Creature fantastiche che indossano vestiti incredibili e danzano movendosi su musica eterica.

Dalle ore 17, alla piazza sull’acqua, lo scenografico schermo d’acqua che dialoga con il bimillenario Ponte di Tiberio si accenderà con le proiezioni di ‘Welcome!’, un racconto video animato che parla di Rimini, città di provincia con lo sguardo aperto sul mondo (lo spettacolo verrà replicato ogni 10 minuti fino alle 3 di notte, per proseguire l’1 e 2 gennaio dalle ore 17 a mezzanotte)

Dalle ore 18 in piazza Malatesta facciate del retro e della fincata del teatro Galli, il ledwall del Palazzo del Fulgor e la torre di Castel Sismondo si animano grazie a proiezioni ed effetti visivi con lo spettacolo di videomapping ‘Insight!’. Lo spettacolo di luci e colori, grazie a particolari effetti astratti e pirotecnici, accompagnerà la notte del 31 dicembre, con proiezioni in loop ogni 25 minuti fino a tarda notte, dando vita agli edifici del centro storico che ne evidenziano gli elementi architettonici.

Dalle ore 22 al Palazzo del Fulgor la magia della settima arte incontra i ritratti d’autore con il fotografo Enrico de Luigi che propone “Silohuettes di fine anno”, un’esperienza con la fotografia tra sessioni di ritratto e tecnologia per far ‘sbocciare’ immagine uniche.

Dalle ore 22,30 le note inizieranno a risuonare nella sala del giudizio del Museo della città nella sala del Giudizio con il Quartetto EoS e alla Domus del chirurgo con Happy New Trio.

Tutti i musei della città il 31 dicembre seguiranno il seguente orario: 10 – 13 /16 – 19 / 21 – 03 (con ingresso gratuito solo serale, dalle ore 21 alle 3), mentre il primo di gennaio l’apertura sarà dalle ore 12.



Anche il cinema Fulgor partecipa all’offerta culturale di fine anno con una programmazione in prima serata (21:00/21:30) con i film proposti nelle sale cinematografiche per Natale e, alle ore 00,30, la proiezione notturna del film cult "Frankenstein Junior" nella sala Federico.

Fino al 9 gennaio nel cuore di Marina centro, accanto al Grand hotel, si potrà pattinare sul ghiaccio (fino al 6 gennaio l’orario è dalle 10:00 alle 24:00). Mentre a chiudere il programma del weekend di inizio anno sarà, domenica 2 gennaio, alla Chiesa dei Servi, il Concerto di Natale con il Coro polifonico Carla Amori diretto dal maestro Andrea Angelini (ore 16:30, ingresso a offerta libera per beneficenza alla Scuola S. Onofrio, Info e prenotazione posti: https://nataleincoro.eventbrite.it info@corocarlaamori.it)