Giugno all’insegna di mostre, laboratori e spettacoli di Burattini

Prosegue dunque fino a domenica 20 giugno la mostra di Allegra Corbo “Il Ramo d’Oro”, allestita presso il Museo Archeologico e la galleria Baldini della biblioteca nell’ambito del progetto culturale “L’Arca di Santarcangelo”. Per consentire la fruizione completa della mostra, la Baldini resterà aperta in via straordinaria anche domenica 13 e 20 giugno dalle 15,30 alle 19,30. Nell’ambito del centenario della nascita di Tonino Guerra, sarà invece inaugurata mercoledì 30 giugno la mostra “Automa” dell’artista milanese Paolo Ventura, allestita nella sala dei Fabbri del Musas. Maggiori informazioni saranno rese note nelle prossime settimane. Al via nel mese di giugno anche la tradizionale rassegna della Baldini “R… Estate in biblioteca” che propone attività e laboratori pratici. Si parte giovedì 10 giugno con il “Emozioniamoci con le foto. Wow che foto!”, il laboratorio con cui Alan Zaghini insegnerà come fare belle foto col proprio smartphone. Rivolto a un massimo di 12 persone, la partecipazione è obbligatoria entro lunedì 7 giugno. “Lèggere letture” è invece il titolo dell’iniziativa condotta da Remo Vigorelli, in programma mercoledì 16 e giovedì 17 giugno dalle 20,30 alle 22,30. Il laboratorio, che insegnerà a leggere ad alta voce, è riservato a un massimo di 15 iscritti con prenotazione obbligatoria entro il 9 giugno. Con la stagione estiva tornano anche i “laboratori all’ombra della biblioteca”, dedicati a bambine e bambini. Giovedì 17 e 24 giugno alle 16,30 è in programma “Taglia, incolla, colora… e pastrocchiamoci le mani!” per bambini dai 7 anni in su (prenotazione obbligatoria entro il 15 giugno) mentre giovedì 1 e 8 luglio “Mani abili per creare forme e oggetti… strani!” è riservato a bambini dai 9 anni in su con prenotazione obbligatoria entro il 29 giugno. Come ogni anno non può mancare neppure il tradizionale e attesissimo “Festival dei Burattini”: a partire da martedì 29 giugno sotto la direzione artistica di Vladimiro Strinati partirà un calendario di spettacoli che si terranno a Santarcangelo e Poggio Torriana e che sarà svelato a breve.