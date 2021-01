Giorno della Memoria, Radio Ora incontra Vittorio D’Augusta in dialogo con Massimo Roccaforte

Prosegue il palinsesto in streaming ed in diretta di Radio ‘Officina Rimini Arte’, la web tv radio del Comune di Rimini realizzata per dare voce e sostenere il sistema culturale riminese ai tempi della pandemia.

Il 29 gennaio, ore 18,00, in occasione della Giornata della Memoria, Rimini Jazz Club propone un’intervista a Roberto Paci Dalò, artista contemporaneo e musicista riminese, con alcuni ascolti del suo nuovo lavoro “HA”, dedicato al lavoro di Hannah Arendt. A seguire, ore 20,30 Dal nazismo alla shoah, quinta puntata. Trasmissione a cura di Laura Fontana in collaborazione con Icaro TV e Rimini Social. Ore 21,00 Passi sospesi, un viaggio nel mondo della danza riminese a cura di Cristina Gambini. Quarta puntata.

Il 30 gennaio, ore 18,00, Lia Tagliacozzo presenta il libro La generazione del deserto. Storia di giusti e di infami durante le Leggi razziali fasciste (Manni editori). Intervista l’autrice, Massimo Roccaforte. A seguire ore 20,30 Dal nazismo alla shoah, sesta puntata. Trasmissione a cura di Laura Fontana in collaborazione con Icaro TV e Rimini Social. Ore 21,00 Korekanè presenta Shakespeare’s Pills, letture teatrali su opere di Shakespeare. Adattamento radiofonico a cura di Alberto Guiducci. Voci recitanti Alberto Guiducci, Chiara Cicognani, Gennaro Ascione, Olivier Gasperoni, Simone Gatti, Stefania Gamberini. Puntata uno: Otello.

Il 31 gennaio, ore 18,00 Stefano Pivato presenta L’ossessione della memoria. Bartali e il salvataggio degli ebrei, una storia inventata (Castelvecchi editore). Intervista l’autore, Massimo Roccaforte. A seguire ore 20,30. Dal nazismo alla shoah, settima puntata. Trasmissione a cura di Laura Fontana in collaborazione con Icaro TV e Rimini Social. Ore 21,00 Korekanè presenta Shakespeare’s Pills, letture teatrali su opere di Shakespeare. Adattamento radiofonico a cura di Alberto Guiducci. Voci recitanti Alberto Guiducci, Chiara Cicognani, Gennaro Ascione, Olivier Gasperoni, Simone Gatti, Stefania Gamberini. Puntata due: Amleto.

Lunedì 1 febbraio, ore 21,00: Radio Ora speciale Spin-off. Malatesta lo spettacolo concerto con: Gianluca Reggiani, Tamara Balducci, Mirco Gennari, Andrea Argentieri. Voce solista: Laura Catrani. Giuseppe Frana, Liuto, Oud e Chitarre. Musiche di Guillame Dufay. Collaborazione tecnica e registrazione live: Marco Mantovani.

Speciale fuori programma.

Mercoledì 10 febbraio, ore 18,00: Radio Ora incontra Vittorio D’Augusta in dialogo con Massimo Roccaforte sui temi della memoria, l’esodo, l’arte in equilibrio tra grande Storia e biografia personale. A seguire, il cortometraggio Appunto angheben a cura di Roberto Paci Dalò.

Tutte le trasmissioni saranno disponibili in podcast entro 24 ore dalla prima messa in onda, sulla pagina https://www.officinariminiarte.it/ . Approfondimenti e programmi disponibili anche qui https://www.facebook.com/Officinariminiarte