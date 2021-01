Al Cinema Tiberio, Imprevisti digitali, il grande dittatore e Padrenostro

Novità, film d’animazione e classici del cinema nella sala virtuale per Cinema Tiberio per l'iniziativa #Iorestoinsala. Le novità disponibili, fino al 27 gennaio, battono bandiera francese e sono la commedia Imprevisti digitali di Gustave Kervern & Benoît Delépine, vincitore dell’Orso d’argento alla 70° Berlinale, la battaglia di tre vicini di casa contro la tecnologia ed i giganti di internet, il bellissimo La Douleur di Emmanuel Finkiel, con Mélanie Thierry, tratto dal romanzo autobiografico di Marguerite Duras, ambientato nella Francia occupata dai nazisti e l’originale film d’animazione Un gatto a Parigi di Alain Gaignol e Jean-Loup Felicioli, candidato all’Oscar 2012. La sezione dedicata ai classici propone sempre fino al 27 gennaio il capolavoro di Charlie Chaplin Il grande dittatore, monito all’umanità sui pericoli del nazismo tra le risate della satira, uscito nel 1941, il poetico Tarda primavera, uno dei capolavori del maestro giapponese Yasujirō Ozu (1949) e il primo lungometraggio di Agnés Varda Cléo dalle 5 alle 7 (1962), piccolo ma efficacissimo film intimista sul senso dell’attesa, girato in quel di Parigi. Inoltre sono ancora disponibili i film Padrenostro di Claudio Noce con Pierfrancesco Favino, la raccolta di cortometraggi animati Racconti d’inverno, dedicato agli spettatori più piccoli e l’ultimo film del compianto regista Kim Ki-duk Il prigioniero coreano. Oltre al biglietto singolo (prezzi da € 6,90 a € 3,00 a seconda delle tipologie di film) sono ora disponibili carnet di abbonamenti per la sala virtuale da 2 ingressi (valido 3 mesi, € 9), 5 ingressi (valido 6 mesi, € 20) e 10 ingressi (valido 12 mesi, € 35): i carnet sono utilizzabili per tutte le tipologie di film e possono essere acquistati utilizzando Bonus 18app e Bonus Docente

Per accedere alle proiezioni occorre registrarsi ed acquistare il biglietto su LiveTicket, scegliendo il film e il giorno di proiezione. Completato l’acquisto su LiveTicket lo spettatore riceverà due mail, una relativa alla fattura d’acquisto e la seconda con il link per accedere alla Sala Virtuale.

Dopo l’acquisto del biglietto ci sono 30 giorni di tempo per effettuare il primo collegamento, successivamente il film sarà disponibile per la visione entro 48 ore dal primo collegamento, con la possibilità di interrompere la visione e riprenderla entro il termine stabilito, o rivedere il film.

Il primo acquisto on line da diritto ad un biglietto omaggio per il Cinema Tiberio da utilizzare alla riapertura della sala.