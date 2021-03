"Il confine incerto" e "Libere disobbedienti innamorare" al Tiberio

Due novità si inseriscono nel già ricco catalogo della sala virtuale del Cinema Tiberio #Iorestoinsala: il confine incerto di Isabella Sandri e Libere disobbedienti innamorate di Maysaloun Hamoud.

Il confine incerto è un thriller interpretato da Cosmina Stratan, Moise Cura e Valeria Golino: una strana coppia con un ragazzo ed una bambina che vivono nella Foresta Nera, un agente della Polizia Postale che indaga su una rete di pedofilia e la scomparsa di una bambina, con il mistero avvolto in una lingua antica e conosciuta da pochi come il Ladino sono al centro di questa emozionante vicenda, sostenuta da Save the Children Italia.

Da Israele arriva invece il film di Maysaloun Hamoud Libere disobbedienti innamorate, uscito nel 2016 ed ora recuperato per il pubblico nella piattaforma virtuale: tre ragazze palestinesi condividono un appartamento a Tel Aviv, al riparo dallo sguardo della società araba patriarcale. Leila è un avvocato penalista che preferisce la singletudine al fidanzato, rivelatosi presto ottuso e conservatore, Salma è una DJ stigmatizzata dalla famiglia cristiana per la sua omosessualità, Noor è una studentessa musulmana osservante originaria di Umm al-Fahm, città conservatrice e bastione in Israele del Movimento islamico. Noor è fidanzata con Wissam, fanatico religioso anaffettivo che non apprezza l’emancipazione delle coinquiline della futura sposa. Ostinate e ribelli, Leila, Salma e Noor faranno fronte comune contro le discriminazioni.

Oltre al biglietto singolo sono ora disponibili carnet di abbonamenti per la sala virtuale da 2 ingressi (valido 3 mesi, € 9), 5 ingressi (valido 6 mesi, € 20) e 10 ingressi (valido 12 mesi, € 35): i carnet sono utilizzabili per tutte le tipologie di film e possono essere acquistati utilizzando Bonus 18app e Bonus Docente. Per accedere alle proiezioni occorre registrarsi ed acquistare il biglietto su LiveTicket, scegliendo il film e il giorno di proiezione.

Programma completo su www.cinematiberio.it