Da Il Volo a Gabry Ponte, ma anche i Pooh e Venditti: ufficiali le 16 date all'Arena della Regina

Sedici spettacoli, tra i concerti dei più grandi della musica italiana e internazionale e uno show imperdibile con i tre assi nazionali della comicità. L’Arena della Regina torna ad accendere l’estate di Cattolica con un cartellone ricco di eventi e protagonisti d’eccezione. Il programma è stato presentato questa mattina a Palazzo del Turismo dalla Sindaca Franca Foronchi, dal Vice sindaco e Assessore ai grandi eventi Alessandro Belluzzi, dal titolare della Pulp Concerti Willie Sintucci e dalla dirigente Claudia Rufer.

“Dopo il grande successo di maggio con gli eventi sportivi, siamo pronti a partire con gli eventi dell’Arena della Regina – interviene la Sindaca Franca Foronchi – Cattolica è un unicum nella nostra regione. Siamo tra le poche città che hanno un luogo all’aperto, come l’Arena della Regina, per i concerti in estate e questo ci permette di attrarre pubblico e di far veicolare il nostro nome in Italia e all’estero, richiamando turisti e appassionati di musica che tramite gli spettacoli, conoscono il nostro territorio. E anche il programma di quest’anno offre una varietà tale da intercettare una platea intergenerazionale, un palinsesto che piace a giovani e meno giovani. Un ringraziamento di cuore all’ufficio turismo e a Willie Sintucci per il grande lavoro che c’è dietro a questi risultati”. “Cattolica è diventata un punto di riferimento per la musica – aggiunge il titolare di Pulp concerti, Willie Sintucci -, qui si fanno concerti veri. È uno dei cartelloni più belli di Italia. Arriveremo ai 70mila biglietti venduti. Partiamo con Il Volo, l’unica data in riviera e chiudiamo con Mannoia, anche questa unica tappa in zona. Abbiamo anche il tris di artisti che sono la gloria della comicità romagnola. Un evento raro perché non succede spesso che si esibiscano insieme. Sono due mesi pieni che confermano Cattolica come unica città nella riviera adriatica che ha puntato sulla musica di qualità e su un pubblico pagante che poi utilizza anche le strutture ricettive, muovendo l’indotto turistico. È un esempio perfetto di un evento che crea co-marketing col territorio che lo ospita. Abbiamo seminato tanto in questi anni. E non a caso quando propongo l’Arena di Cattolica agli artisti, loro sono sempre felici di venire in una città di cui conoscono le capacità a ospitare concerti e grandi manifestazioni. E quando sarà pronto il palazzetto nuovo, non è escluso che metteremo in campo una programmazione anche nella struttura dell’ex Vgs”. “A Cattolica vengono da tutta Italia per i concerti – interviene il Vice sindaco Belluzzi – è un pubblico pagante e ciò dimostra che a monte c’è qualità dell’offerta. Poi abbiamo anche tutta una programmazione di eventi gratuiti. Dietro a ciò c’è una strategia chiara. Il progetto Arena è un asset fondamentale della nostra visione. C’è il turismo sportivo, enogastronomico, culturale, di valorizzazione del nostro entroterra e quello musicale. E tutto questo permette a Cattolica di farsi conoscere all’estero. L’Arena ci sta dando grande soddisfazione e come Amministrazione sosterremo sempre questo fiore all’occhiello della nostra città”.

Il programma

Ad inaugurare la stagione 2024, domenica 30 giugno 2024 (ore 21:00), saranno le voci del celebre trio Il Volo che farà decollare l’Arena della Regina con il concerto-spettacolo Tutti per uno. Sabato 6 luglio, nei giorni in cui la Riviera si tinge di rosa per le notti più lunghe dell’estate, sul palco di Piazza Repubblica salirà una protagonista assoluta della musica italiana, Annalisa, con il suo Tutti nel vortice, Outdoor Tour!.

Venerdì 12 luglio, appuntamento imperdibile con uno dei più celebri artisti italiani nel mondo: Umberto Tozzi ha scelto Cattolica e l’Arena della Regina come tappa della sua tournée internazionale L’ultima notte rosa – The final Tour per chiudere in grande stile i 50 anni di carriera musicale. Un grande ritorno, a dieci anni di distanza, dei Subsonica che sabato 20 luglio infiammeranno i fan con il loro Bolla Tour.

Proseguendo e "prendendo fiato" dalla musica, spazio a risate e leggerezza nella giornata di mercoledì 24 luglio, quando sul palco dell’Arena saliranno i tre mattatori della comicità italiana Cevoli, Pizzocchi e Giacobazzi. Venerdì 26 luglio, torna di nuovo in scena la musica con il rapper salernitano Capo Plaza che, reduce dal lancio del suo ultimo disco “Ferite” su Fortinite, primo artista italiano a esibirsi in un concerto virtuale sulla piattaforma di giochi, ha scelto la Regina come tappa del suo Summer Tour 2024. Il giorno successivo, sabato 27, l’Arena della Regina ospiterà una band che ha scritto la storia della musica italiana, capace di unire più generazioni: i Pooh, con Amici per sempre, Tour 2024, faranno sognare e cantare a una sola voce il pubblico con i loro più grandi e indimenticabili successi, da “Tanta voglia di lei” a “Parsifal”, passando per “Dammi solo un minuto” e tanti altri. Agosto debutta con altri giganti delle sette note. Sabato 3 agosto, reduci dallo strepitoso successo di Sanremo, approdano all’Arena Angelo Sotgiu e Angela Brambati con il Ricchi e Poveri Tour 2024. Martedì 6 luglio, uno dei nomi più celebri sul panorama nazionale e mondiale, accenderà piazza Repubblica di musiche ed emozioni senza tempo: Antonello Venditti porta in scena il suo Notte prima degli esami Tour 1984-2024, dal titolo di uno dei suoi brani più famosi, per festeggiare un doppio compleanno, i 40 anni dell’album Cuore e le sue 75 primavere.

Ma non è tutto. L'estate dell'Arena della Regina è pronta anche a "scatenarsi" e "scendere in pista". A tal proposito, mercoledì 7 agosto il palcoscenico cittadino sarà travolto dalle sonorità di Gabry Ponte che dal palco dell’Arena farà ballare Cattolica ai ritmi di 25 anni di disco music. Protagonista il rap, venerdì 9 agosto, con The QVC experience tour di Gemitaz che, attraverso le hit storiche, farà vivere agli spettatori un viaggio nello spazio e nel tempo della sua musica. Nella notte delle stelle cadenti, sabato 10 agosto, salirà sul palco un poker di celebrities della musica dance: Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso daranno vita a uno show indimenticabile con il sound dei mitici anni ’90, il Deejay Time Celebration. Alla vigilia di Ferragosto, mercoledì 14, appuntamento con un inedito Achille Lauro, con A rave before l’Iliade, un vero e proprio rave all’insegna dell’inclusività, aperto a tutti, artisti, ravers, freaks, famiglie e bambini. Serata incandescente, sabato 17 agosto, con la band che fa impazzire giovani e meno giovani: i The Kolors con il loro tour europeo fanno tappa nella Regina pronti a far cantare e ballare l’Arena con i brani più celebri. Sabato 24 agosto, un’altra serata speciale con Gigi D'Alessio e l’Outdoor 2024, una scaletta di 30 anni di successi, tra brani storici come “Non mollare mai”, “Il cammino dell’età”, “Mon amour”, “Quanti amori”, “Como suena el corazon” fino a quelli più recenti come “La prima stella” e “Benvenuto amore” e tanti altri. E come ultimo concerto, a conclusione del cartellone blasonato di quest’anno, una della Regine della musica italiana nel mondo in una versione ancora più elegante e sofisticata: Fiorella Mannoia porta in scena il suo Sinfonica che la vede salire sul palco, per la prima volta, con un’orchestra sinfonica.