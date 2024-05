L'estate del Parco degli Artisti di Vergiano è all'insegna della spettacolarità e divertimento: il programma

Si alza il sipario sulla programmazione degli eventi che affolleranno durante la stagione estiva il Parco degli Artisti, il centro culturale realizzato a Vergiano, sulle rive del Fiume Marecchia, dall’Associazione Culturale Sorridolibero APS e con il sostegno del Comune di Rimini.

I nuovi eventi prenderanno il via sabato 1 giugno con una festa ad ingresso libero, che inizierà alle 16:00 con

mercatini e animazione per i più piccoli, per proseguire poi con l’esibizione del gruppo musicale Miscela DOC alle 17:30 fino a terminare con l’evento clou della festa: il concertone per i dieci anni di attività della band Sergio Casabianca e le Gocce.

Lo spettacolo per il decennale vedrà alternarsi sul palco i musicisti che hanno affiancato Sergio Casabianca in questo progetto artistico nei diversi anni di attività, con la partecipazione di ospiti a sorpresa e un repertorio musicale che spazierà dagli omaggi agli Anni ’60-’70, ai tributi ai grandi cantautori italiani, agli inediti del gruppo.

Con il Primo Giugno si apre una stagione di spettacoli che vedrà il suo punto di forza proprio nelle grandi

feste a tema, grazie anche agli ampi spazi disponibili e alla suggestiva cornice naturale offerta dal verde del

parco Marecchia.

In particolare, tre serate saranno dedicate al “Remember Bandiera Gialla”: il 22 giugno, 26 luglio e 24 agosto al parco si rivivranno le emozioni e l’atmosfera di uno dei locali più iconici della riviera romagnola, con tre band diverse che apriranno gli eventi con i propri concerti, seguite dal DJ set di Enzo Persueder: protagonista dei momenti più memorabili della storica discoteca.

Altre feste saranno poi dedicate alla solidarietà e alla tradizione, come l’evento “Note Speciali” che il 9 giugno offrirà una sensibilizzazione sul tema della disabilità, e la “Festa della Valmarecchia” che concluderà la stagione a settembre con un omaggio al nostro territorio.

Numerosi anche i concerti, che spazieranno tra vari generi musicali, come gli eventi in collaborazione con Rimini Classica (“Il cielo è sempre più blu” il 16 giugno, e “We Will Rock You” il 13 agosto), il concerto hard rock il 13 luglio con gli Heroes and Monster, la band formata da Stef Burns, Todd Kerns e Will Hunt, e

l’esibizione dei Joe di Brutto il 7 settembre.

Non mancheranno inoltre gli eventi dedicati alla risata, tra i quali il 6 luglio il Costipanzo Show, format storico ideato e condotto da Duilio Pizzocchi (ospite Gene Gnocchi), e il 19 luglio il comico Antonio Ornano.

Varie e diversificate, infine, le offerte culturali di altro genere, come la presenza di Umberto Galimberti il 5 luglio, spettacoli teatrali, performance di artisti locali, e serate di ballo liscio.

I biglietti per gli eventi a pagamento sono acquistabili su circuito Liveticket.

Possibilità di cenare sul posto, presso i locali adiacenti