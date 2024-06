Musica, street food, animazione, mercatini e cultura: l’estate di Riccione Paese

L’antico borgo della città si anima con il programma delle iniziative organizzate dal Comitato Riccione Paese, un calendario variegato tra musica e folklore, magia e tradizione, street food e animazione a tema, mercatini e appuntamenti culturali, e che diventa un’occasione imperdibile per riscoprire le botteghe e i mestieri di una volta, le vie pittoresche e gli angoli meno esplorati, immergersi nei luoghi dove rivivere la storia di Riccione.

La musica scandisce il nuovo palinsesto eventi con il folklore romagnolo protagonista delle serate di venerdì 28 giugno, venerdì 26 luglio e venerdì 30 agosto, e i ritmi degli anni ’50 in programma il 12 luglio. Il 5 luglio il tema dell’evento è quello della salute e del benessere, seguito dal divertimento in occasione della “Festa delle streghe” di venerdì 19 luglio e dalla “Serata alchemica” di venerdì 2 agosto.

Martedì 23 agosto a Riccione Paese si festeggia il “Summer Christmas”, mentre venerdì 6 settembre si canta, si mangia e si beve tutti insieme al “Country Beer Festival”.

Come ogni anno, tornano alcuni degli appuntamenti più graditi dal pubblico: “CiocoPaese”, la festa più dolce di Riccione in programma dal 18 al 20 settembre, la festa religiosa e popolare dedicata a San Martino patrono della città (dal 9 all’11 novembre), le iniziative per il prossimo Natale con eventi a tema previsti dall’8 dicembre fino al 6 gennaio 2025 e con il tradizionale mercatino di Natale nelle domeniche comprese dello stesso periodo.

Il programma del Comitato Riccione Paese prevede anche iniziative dedicate ai bambini: il tradizionale mercatino di giochi usati torna anche quest’anno, ogni mercoledì sera a partire dal 26 giugno e fino al 4 settembre, e il 9 e il 16 agosto il “Circo” di Riccione Paese allieterà le serate dei giovani ospiti.

Il 2025 si apre con la “Befana viene in Paese” del 6 gennaio, la festa del Carnevale in programma il 2 marzo e gli appuntamenti che celebrano la bellezza della nuova stagione e la fine dell’inverno, il “Solstizio di primavera – la magia dei fiori” del 23 marzo 2025 e l’appuntamento enogastronomico con un prodotto tipico della tradizione romagnola, “Io, tu e… le rosole”, in calendario dal 25 al 27 aprile.

Gli eventi sono organizzati a cura del Comitato Riccione Paese e godono del patrocinio del Comune di Riccione