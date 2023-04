Riflettori puntanti sulla rassegna "La Settima arte Cinema e Industria": il programma della seconda giornata

Nella mattinata di mercoledì 26 aprile ha avuto inizio la V edizione de La Settima Arte Cinema e Industria che fino a domenica 30 aprile proporrà a Rimini cinque giornate di appuntamenti, tutti gratuiti, con anteprime, proiezioni, masterclass, la consegna del Premio Cinema e Industria e del "Premio Valpharma" per il cinema.

Il via con la masterclass “L’analisi del film e La donna che visse due volte” che nella mattinata ha riempito il cinema Fulgor. In attesa degli appuntamenti del pomeriggio e dell’Opening Night che vedrà protagonista lo scrittore Marco Missiroli (ore 21:'00, Cinema Fulgor), anticipiamo gli eventi di domani.



Il programma della seconda giornata (giovedì 27 aprile)

Alle 21:00 (cinema Fulgor) si terrà la consegna del Premio Valpharma per il Cinema. Il premio, giunto alla terza edizione, istituito in memoria dell’imprenditore Roberto Vaducci e indirizzato a professioniste under 40 dell’industria del cinema, quest’anno viene assegnato alla regista Valentina Bertani, presente insieme ad Alessia Valducci, presidente Gruppo Valpharma, e alla giornalista Cristina Scognamillo. Al termine della premiazione si terrà la proiezione de La Bellezza della Chiome, diretto dalla Bertani. Il film racconta la storia di Benjamin e Joshua, due gemelli omozigoti con una disabilità intellettiva e un naturale carisma.

“I film, le imprese: persone progetti linguaggi. Il racconto del mondo delle imprese e di come le imprese abitano il mondo” è la masterclass (ore 18:00, Cinema Fulgor) tenuta da esperti del settore per approfondire tutte le opportunità per raccontare l’azienda e la sua mission con l’audiovisivo, incrociando linguaggio del cinema e progettualità imprenditoriale. Interverranno: Giampaolo Letta, Presidente Premio Film Impresa, Simona Anelli, Direttore Organizzazione Iniziative ed Eventi Gruppo Tecnico Turismo Cultura e Grandi Eventi Unindustria, Mario Sesti, Direttore Artistico

Premio Film Impresa e Alessandro Pesaresi Presidente delegazione del territorio di Rimini di Confindustria Romagna.

Appuntamento con la formazione per i giornalisti da Cinema Giometti – Multiplex Le Befane. Nella mattina di mercoledì 27 aprile, La Settima Arte Cinema e Industria e l’Ordine dei Giornalisti hanno organizzato l’incontro, per gli iscritti all’ordine, “Comunicare la cultura, Cinema, spettacolo, musica, letteratura nel giornalismo"; con Fabrizio Binacchi, giornalista, caporedattore centrale Rai, Vera Bessone, giornalista, caposervizio Cultura e Spettacoli al Corriere Romagna e Roy Menarini, docente di Cinema e Industria Culturale all'Università di Bologna. In università – Campus di Rimini (ore 9:00) la docente Ylenia Caputo terrà la lezione in lingua inglese Celebrity Culture.

Lo scrittore Manlio Castagna, autore del libro "La notte delle malombre", incontra ragazzi delle scuole secondarie inferiori di Rimini nell’evento organizzato dalla libreria Viale dei Ciliegi 17 di Rimini. I film: per il ciclo “Storaro e l’avventura della luce” in Cineteca sarà proiettato Novecento Atto I (ore 11) e Novecento Atto II (ore 15). Per il ciclo “Carta bianca a Missiroli“ al Fulgor Una giornata particolare (ore 11) e Y Tu Mama Tambièn (ore 15). Al cinemino del Fellini Museum omaggio a Fellini con la proiezione (ore 16) di Zoroastro, io Giacomo Casanova.