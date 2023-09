Una "Classica Stagione" ricca di appuntamenti: presentato il cartellone teatrale del Teatro Astra

Sarà una Classica Stagione: questo il titolo del cartellone teatrale 2023-2024 del Teatro Astra di Bellaria-Igea Marina per il secondo anno sotto la direzione artistica ed organizzativa di Approdi.

Un cartellone colto e popolare allo stesso tempo, con nomi di spicco della scena teatrale italiana che grazie al loro talento faranno pulsare il teatro bellariese e regaleranno al pubblico serate di grande spessore.

Presentata nella mattinata di martedì 19 settembre alla stampa, alla presenza dell’assessore alla Cultura Michele Neri, la nuova stagione teatrale prenderà il via sabato 7 ottobre per concludersi il 5 aprile 2024. Sette gli spettacoli in serale, quattro quelli in pomeridiana rivolti al pubblico più giovane e alle famiglie, mentre non mancheranno anche le matinée per le scuole.

"Sarà una stagione teatrale che ci terrà compagnia per sei mesi, puntando ancora una volta sulla qualità trasversale della proposta artistica e su grandi nomi – osserva l’assessore alla cultura del Comune di Bellaria Igea-Marina Michele Neri - Ad Approdi, che continua il proprio impegno sul fronte della cultura dopo la fortunata esperienza estiva all'Arena Roma, un plauso e l'augurio per una nuova stagione teatrale di successo."

“Con le scelte di quest’anno, riassunte nel titolo Una classica stagione – spiega il direttore artistico Sergio Canneto – abbiamo voluto costruire una stagione che accanto a grandi testi della tradizione teatrale e letteraria – da Medea a Romeo e Giulietta a Marcovaldo – ha l’ambizione di portare sulla scena anche nuovi classici: sono tali una poetessa come Alda Merini ma anche un autore come Mattia Torre prematuramente scomparso, già imitatissimo. E pure il ballo liscio, messo a tema nello spettacolo del Teatro delle Temperie”.

Tra poesia, musica e comicità

Ad inaugurare la stagione sarà l’amatissimo attore Alessio Boni, in scena insieme a Marcello Preyer sabato 7 ottobre con Canto degli esclusi. Concertato a due per Alda Merini. La performance sarà una partitura ritmica che fonde due voci in una sola, riuscendo ad esaltare i versi della poetessa, di grande intensità emotiva.

La carismatica attrice Laura Morante, apprezzatissima in teatro, al cinema e in tv, sarà la protagonista della Medea di Euripide, in scena sabato 18 novembre. Parole e musica per un classico della letteratura e del teatro. Insieme alla Morante sul palco Davide Alogna al violino e Giuseppe Gullotta al pianoforte.

Nel mese dicembre, giovedì 14, Andrea Lupo e Mara Di Maio (Teatro delle Temperie) in scena con Tony & Ketty. Una storia frizzante, sul mondo del liscio, che coinvolge e diverte il pubblico dal primo momento. La cifra stilistica del Teatro delle Temperie è il teatro di narrazione, vedere un loro spettacolo è sempre una esperienza, scavano dentro i meandri della complessa sensibilità umana, tirando fuori le note più particolari, da quelle amare a quelle comiche, da quelle viscerali a quelle leggere.

Il nuovo anno inizia con una vera chicca teatrale: sabato 13 gennaio 2024 Peppe Servillo interpreta Marcovaldo, uno dei personaggi più celebri della letteratura italiana creato dalla fantasia di Italo Calvino. Un omaggio nei cento anni dalla nascita del grande scrittore e intellettuale italiano.

Il 25 febbraio tocca allo spettacolo 456 scritto e diretto da Mattia Torre, sceneggiatore e regista prematuramente scomparso, autore di vari programmi tv cult come “Parla con me” di Serena Dandini e la serie televisiva “Boris”. Sul palco, a dare forma alla pièce, Massimo De Lorenzo, Cristina Pellegrino, Carlo De Ruggieri e Giordano Agrusta. Un vero e raro pezzo di grande bravura teatrale che si palesa con un dialetto immaginario, una storia famigliare, immaginaria, comica, violenta e grottesca.

Fuori abbonamento, ma parte integrante del cartellone 2023-24, venerdì 15 marzo in programma invece il concerto Ryuichi Sakamoto Experience con Davide Tura, Urgon Trio e Virgilio Ensemble. Un omaggio alla grande eredità che ci ha donato il compositore e pianista giapponese, autore di straordinarie colonne sonore cinematografiche (Furyo, L’ultimo imperatore, Il tè nel deserto), scomparso nel marzo di quest’anno.

Chiude la stagione di prosa venerdì 5 aprile lo spettacolo Romeo e Giulietta. L’amore è saltimbanco di Stivalaccio Teatro. Una serata dai toni leggeri e allegri ma confezionata con tanto mestiere d’attore.

Inizio spettacoli ore 21:00

Storie magiche per grandie piccini

Oltre ai titoli in serale la stagione del Cinema Teatro Astra di Bellaria-Igea Marina propone anche una bellissima programmazione per le famiglie, la domenica pomeriggio, a cura di Alex Gabellini.

Quattro le proposte che abbracciano le diverse discipline del teatro per le famiglie, dalla narrazione per attrici e pupazzi al Teatro di figura, acrobatica, giocoleria alle suggestioni del ventriloquismo e magia fino alla narrazione musicale. Una proposta completa che sarà apprezzata in egual modo sia dai bambini che dagli adulti.

Il viaggio nel mondo dei ragazzi inizia domenica 17 dicembre con la compagnia Progetto GG in Valentina vuole, una favola di desideri e sogni, vizi, capricci e regole. E del coraggio che i piccoli e i loro grandi devono avere per poter crescere. Una storia di gabbie che non servono a niente, di frulli di vento e di libertà.

Domenica 21 gennaio la compagnia Teatroallosso porta in scena Buio, uno spettacolo dove acrobatica e giocoleria condurranno in un viaggio nell’oscurità alla ricerca della fiducia in noi stessi e della comprensione degli altri, perché ogni cosa sconosciuta fa paura finché non ci si avventura nella sua direzione.

A febbraio, domenica 18, il fascino del ventriloquismo si potrà gustare con Madame Rebiné. Uno spettacolo per cuori giovani dai 6 ai 99 anni. Max Pederzoli racconterà la storia del gran Ventriloquini, un artista in decadenza capace solo di raccontare brutte barzellette, che grazie allo stimolo dei suoi pupazzi riuscirà a rinnovarsi e a stare al passo coi tempi.

La rassegna per famiglie termina domenica 17 marzo con Machemare, fiabe di acqua salata con Alessia Canducci e Tiziano Paganelli e il loro teatro di narrazione musicale. Attrice e musicista evocano insieme le più diverse atmosfere marine: la voce dagli abissi, il ritmo dell’incalzante minaccia de Le tre onde, il richiamo di Un Bastimento carico di…

Inizio spettacoli ore 17:00

Biglietti e abbonamenti

La prevendita dei biglietti ai singoli spettacoli della stagione aprirà venerdì 22 settembre sul sito https://www.liveticket.it/ teatroastrabellaria

Spettacoli di prosa : Intero 20€; Ridotto: 18€ (Under18, Over65, YoungER card, tesserati 2023 4/terzi APS)

: Intero 20€; Ridotto: 18€ (Under18, Over65, YoungER card, tesserati 2023 4/terzi APS) Spettacoli per famiglie: Intero: 7€; Ridotto: 5€

Due le tipologie degli abbonamenti: quello dei 6 titoli della prosa a 110€ (intero) e 100€ (ridotto) e quello per le famiglie in pomeridiana intero: 25,00€; ridotto: 18,00€)