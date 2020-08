Proiezioni all'aperto: è tempo di "Cyrano, mon amour"

La Vela Illuminata, la rassegna itinerante cinematografica organizzata da Notorius Rimini Cineclub prosegue martedì 4 agosto a Villa Verucchio nell’Arena Rodari in via don Luigi Sturzo con il film Cyrano mon amour di Alexis Michalik con Thomas Solivérès, Oliver Gourmet, Mathilde Seigner e Dominique Pinon. La proiezione all’aperto è ad ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili (inizio alle ore 21.15).

Cyrano, mon amour, di Alexis Michalik, è la storia di come e perché fu scritta la più celebre opera teatrale della storia della Francia. Non sorprende che, in Italia, il titolo sia tanto didascalico mentre, in madrepatria, sia solo “Edmond”, dal nome di Rostand, autore immortale del Cyrano de Bergerac. Peccato che all’inizio della pellicola, Edmond Rostand sia solo un poeta sull’orlo del fallimento, respinto da un pubblico che, a teatro, mal sopporta le sue prolisse opere in versi. Soltanto sua moglie riconosce ancora, sepolto da qualche parte, il talento dello scrittore predestinato. Ma stroncatura dopo stroncatura, con due figli e una vita a Parigi da mantenere, il talento non basta più. È così che l’autore finisce per accettare la missione rocambolesca di scrivere un’opera per Monsieur Coquelin (il primo interprete del Cyrano), in sole tre settimane e senza alcuna ispirazione. L’ispirazione arriverà, certo, nella forma angelica di Jeanne, una donna che non conosce il volto ma sospira il nome di Rostand: impazzisce per i suoi versi, adora la sua poetica e farebbe di tutto pur di incontrarlo.