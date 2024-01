Prorogata “L'altra Stagione”, prosegue la mostra con 20 panchine e 26 sguardi sul mare d’inverno

La mostra “L’Altra Stagione” inaugurata in spiaggia il 2 dicembre 2023, situata sulla duna, che va dalla spiaggia libera al bagno 63, ha fin da subito ottenuto un grandissimo successo, ed è proprio per tale motivo che la permanenza della mostra sulla battigia è stata prorogata al 31 gennaio. Così da poter godere ancora della visione delle immagini e dei i testi dei più importanti fotografi e scrittori riminesi, che raccontano il loro Mare d’Inverno. Ed è proprio da questa splendida iniziativa che è nata una raccolta, nella quale sono state racchiuse le opere che in questo ultimo mese sono state esposte sulla battigia riminese. Ma le sorprese non sono finite qui, le panchine posizionate lungo la passeggiata ci permetteranno di soffermaci ed ammirare il Mare di Inverno sino a fine marzo.