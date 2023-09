Proseguono gli appuntamenti della rassegna “La storia immaginata” con un romanzo romagnolo

Un borgo della Romagna cento anni fa e un gioco letterario tra due amici per il prossimo appuntamento con le forme del romanzo storico contemporaneo nella corte della Biblioteca Gambalunga. Mercoledì 6 settembre alle ore 21 la Corte della Biblioteca Gambalunga ospiterà la presentazione del romanzo "Il ballo delle Rose. La prima indagine di Bruno Risassi" racconto scritto a quattro mani da Davide Bagnaresi e Davide Cannizzaro per Ensemble Editore che sceglie il genere del giallo di ambientazione storica per tratteggiare un quadro dell'Italia dei piccoli centri alla vigilia della marcia su Roma.

Dopo un paio di anni di gavetta, per il ventunenne bolognese e aspirante giornalista Bruno Risassi è finalmente giunta l'occasione di scrivere un articolo importante, un pezzo tutto suo su un quotidiano nazionale. Viene quindi inviato al paese dei nonni, Cittadella, borgo della Romagna, per scrivere un articolo sul ballo che inaugura il calendario dei festeggiamenti per rilanciare la stagione di cure termali e riportare in paese il flusso dei forestieri, che per le loro vacanze sembrano preferire la riviera. Ma quello che doveva essere un articolo di cronaca rosa si trasforma ben presto in un articolo di cronaca nera, quando viene rinvenuto il cadavere di un uomo politicamente influente che tutti in paese sembrano odiare per qualche motivo.

L'omicidio è un fulmine a ciel sereno in quel paesino che non raggiunge le mille anime, dove il tempo sembra essersi fermato e dove non accade quasi mai nulla, ma da qualche tempo ci sono tensioni e aggressioni alla sede del partito socialista. Conduce le indagini il maresciallo Antonino Gangemi, calabrese trapiantato in Romagna, giunto a Cittadella da pochi mesi. Risassi e Gangemi avvertono subito una certa affinità, sono portati naturalmente a fidarsi l'uno dell'altro, e cominciano a costruire una proficua collaborazione per investigare sul caso. Con inquadrature brevi e dialoghi veloci che risuonano della cadenza romagnola e calabrese, il romanzo tratteggia la vita ordinaria tipica di un piccolo centro di provincia, dove irrompono tutte le tensioni politiche e sociali che hanno attraversato l'Italia preparando l'avvento del Fascismo, e ci regala un personaggio a cui sarà difficile non affezionarsi.

La presentazione sarà animata dalla lettura scenica di alcuni brani del romanzo con le voci degli attori Rita Pasqualoni e Diego Runca.

Davide Bagnaresi (Rimini, 1977), da anni collabora con l'Università di Bologna occupandosi di tematiche storiche legate al mare, al turismo e alla storia del motociclismo. Ha pubblicato diversi libri, alcuni dei quali dedicati alla società durante la Belle Époque e all'infanzia di Federico Fellini nella sua città nativa.

Davide Cannizzaro (Roma, 1978) laureato in Lingue e Letterature Straniere per anni ha coordinato progetti didattici in Italia e all'estero. Da anni lavora come docente per il MIUR. Appassionato di viaggi, è alla prima pubblicazione con Ensemble.

Ingresso gratuito, senza prenotazione.

Sarà presente un punto vendita dei libri, con firmacopie al termine della presentazione.

In caso di maltempo la presentazione si svolgerà nell’attigua sala della Cineteca.