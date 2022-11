Proseguono gli appuntamenti con la rassegna “Women”, sul palco i BlackSouls-Special Duo

Secondo appuntamento della rassegna “WoMen!” organizzata dal Teatro dei Condomini di Santarcangelo con la collaborazione di The Slow Side e di Radio Albatro.

Domenica 20 novembre alle 21:00 sul palco del locale storico clementino, sarà la volta di BlackSouls - Special Duo, un bellissimo progetto che nasce dall'incontro fra l'eclettico polistrumentista Alessandro Roselli, che ha all'attivo numerosi progetti che abbracciano pop, jazz, rock, etnica e teatro e la vulcanica e carismatica cantante polistrumentista Linda Lilli Centini, la cui esperienza musicale l'ha portata ad intraprendere un percorso che va dagli studi classici alla musica leggera, con una spiccata predisposizione timbrica per la black music, nasce il progetto "Black Souls".

L'insolito duo si serve di un set piuttosto completo e variegato (tastiera, chitarre, ukubass, ukulele, percussioni) e il repertorio, che va da Stevie Wonder ad Amy Winehouse, da James Brown ad Alicia Keys, è arrangiato nella formula del duo, fornendo un sound piacevole e coinvolgente, in una caleidoscopica atmosfera che tocca le note del cuore ed il respiro dell'anima.

Linda Centini (1988) intraprende i propri studi alla tenera età di 7 anni presso il conservatorio "G. Rossini" nella classe di pianoforte della M^ Liuba Bucci Sabattini. Crescendo si appassiona anche al canto e inizia la propria formazione da adolescente con la M. Fiamma Lauri. La sua incontenibile curiosità e la spiccata attitudine al blues ed al rock la porteranno, nel tempo, ad approcciare diversi generi musicali e strumenti, prendendo lezioni e frequentando clinics e masterclass con tantissimi professionisti del settore, da cantante e da musicista. Ad oggi ha all'attivo numerosi progetti come cantante, pianista e batterista.

Alessandro Roselli (1977) inizia il suo percorso musicale nei primi anni '90 come chitarrista e successivamente anche come bassista in diverse formazioni rock giovanili. All'età di 19 anni scopre il pianoforte e decide di approfondire lo studio e le tecniche di improvvisazione su quello che poi sarebbe diventato il suo strumento principale. Si dedicherà soprattutto allo studio della musica jazz con maestri del calibro di Ramberto Ciammarughi, Enrico Pieranunzi e David Kikoski e si esibirà in svariati jazz-club e rassegne, anche con progetti di musica originale. L'incontro con Linda Centini l'ha portato in questi ultimi 10 anni ad approfondire generi come soul, funk e r'n'b sviluppando insieme alla voce di Linda un sound "black", ricco di influenze e sfumature diverse.

L’evento si avvale della collaborazione, tra gli altri, di Free Music Foundation, associazione culturale no-profit costituita nel settembre 2016 dall’attuale presidente Linda Centini e dal vice-presidente Alessandro Roselli che, spinti dalla volontà di dare vita ad una realtà alternativa ai classici corsi individuali, portano avanti una filosofia basata sul concetto di band e di musica live, cercando di creare un vivaio di nuovi talenti e futuri professionisti del settore, educandoli alla cultura della musica “100% live” ed alla condivisione della stessa attraverso l’esperienza diretta del palco.