Proseguono gli appuntamenti della domenica a teatro... Con mamma e papà

A teatro con Mamma e papà, il teatro per famiglie del Teatro Villa, riparte a febbraio con tre appuntamenti fra svago e riflessione: si parte con la straordinaria compagnia internazionale Teatro due Mondi di Faenza e Le nuove avventure dei Musicanti di Brema, domenica 26 Febbraio alle ore 17:00.



Domenica 12 marzo ore 17:00 sono in scena i giovani Giulia Bocciero e Davide Simonetti di Nouvelle Plague in Semis, spettacolo che racconta con delicatezza e profondità il legame fra coltura e cultura. Domenica 26 marzo ore 17:00 il Duo Chaminade con Mirco Gennari ci incantano con i “racconti suonati e suoni raccontati” di Enfantillages Pittoresques, un particolare sguardo all’infanzia che grazie all’intreccio continuo fra parole e musica dà vita ad una pièce teatral-musicale densa di suggestioni.



Domenica 26 febbraio (ore 17:00)

Teatro due mondi - Faenza

Le nuove avventure dei miusicanti di Brema

Teatro due mondi testi Gigi Bertoni

con Tanja Horstmann, Angela Pezzi, Maria Regosa, Renato Valmori

regia Alberto Grilli

scene e costumi Maria Donata Papadia, Angela Pezzi, Loretta Ingannato

direzione musicale Antonella Talamonti

produzione Teatro Due Mondi col sostegno di Regione Emilia Romagna

E se gli animali che i fratelli Grimm ci hanno fatto conoscere uscissero dalla loro favola o la continuassero fino ai giorni nostri, se si perdessero nelle nostre citta ?, che storia racconterebbero? Da qui parte il racconto de Le nuove avventure dei Musicanti di Brema, sulle strade dei nostri Paesi e dell’Europa, attori e pubblico alla ricerca di una città ospitale, un luogo che possa accogliere un bambino il cui colore della pelle racconta la provenienza da terre lontane. Gli attori cantanti del Teatro Due Mondi portano in scena una storia dove musica e parole si fondono nel canto, fra citazioni al mondo dei clown e delle commedie musicali, rendendo anche il pubblico protagonista del racconto.



Nouvelle Plague

Semis - Storie di un potere invisibile

di e con Giulia Bocciero Davide Simonetti

musiche originali di Giulia Bocciero e Enzo Bocciero

assistenza scenotecnica Enrico Quinziato

illustrazioni Elena Costa, Emma Arnaud



Cinque scope piantate in fiaschi di sabbia, un teatrino di legno pieno di disegni, un vecchio, due giocatori di scacchi e una figura femminile immensa e misteriosa.

Dietro ciò che mangiamo ci sono dei semi, delle persone, delle storie. L'intreccio di questi tre elementi provoca da sempre numerose implicazioni di tipo economico, politico e sociale. Abbiamo scelto di raccontare questa complessità creando una serie di immagini e partiture fisiche legate ai temi della sparizione della biodiversità, del legame profondo fra coltura e cultura. Semis è produzione indipendente italo-francese coi due giovani talenti di Nouvelle Plague (Italia, Francia) e Maison des Semences Paysannes Maralpines di Nizza.