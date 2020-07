Proseguono gli appuntamenti di Rimini Classica: il ricco programma della settimana

Proseguono a ritmo serrato gli appuntamenti di Rimini Classica, tutti rigorosamente in location mozzafiato. Martedì 28 luglio alle ore 20.00 nello splendido terrazzo del Castello di Albereto di Montescudo al tramonto, Cristina Di Pietro omaggerà Sting e i Police, accompagnata da Massimo Marches alla chitarra, Aldo Zangheri alla viola e Alessandro Governatori al contrabbasso: anche in questo caso sarà possibile cenare o degustare un aperitivo.

Giù tutto esaurito il concerto lirico di giovedì 30 luglio alla Corte degli Agostiniani Una voce poco fa, della rassegna E La Chiamano Rimini donato alla città dal Rotary Club Rimini, insieme al Comune di RImini con protagoniste le voci di Giorgia Paci soprano, Alessandro Moccia tenore e Luca Grassi baritono, accompagnati da Fabrizio Di Muro al pianoforte.

La prima Alba in Musica dell'anno sarà sabato 1 agosto alle 5.30 nella spiaggia Blue Beach di Rimini Terme e vedrà protagonista il Quartetto EoS, nel suo concerto più iconico Da Bach ai Led Zeppelin. Per i presenti colazione d'obbligo dalle 5 in spiaggia.

Mercoledì 5 agosto ci sarà il concerto più importante dell'estate, con Le Storie di Ivan, all'Arena Lido della Darsena di Rimini dedicato al grande Ivan Graziani, con protagonisti i figli Filippo e Tommy, super ospiti Federico Mecozzi e Sergio Casabianca e band, orchestra e coriste di RImini Classica, diretti da Aldo Maria Zangheri

