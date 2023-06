Proseguono gli appuntamenti di SGR Live: omaggio a Lucio Dalla e all'antica pratica dello yoga

Due appuntamenti ravvicinati per la rassegna SGR Live all’arena Francesca da Rimini, adiacente a Castelsismondo. Dopo il successo della serata del 13 giugno con Filippo Malatesta, martedì 20 giugno alle orre 21:30 salirà sul palco Enrico Farnedi per una serata dedicata a Lucio Dalla, mentre mercoledì 21 giugno dalle ore 19:00 si svolgerà una serata dedicata allo yoga, nella giornata internazionale che festeggia la disciplina.

L’ingresso è gratuito.

Martedì 20 giugno

Lo spettacolo "Al centro della confusione" vedrà protagonista il polistrumentista e cantante cesenate Enrico Farnedi. Lo spettacolo sarà completamente dedicato alle canzoni di Lucio Dalla. Non è solo un concerto che vuole raccontare l’artista bolognese e i suoi successi più famosi, ma un espediente che permette a Farnedi di rivivere la propria infanzia e adolescenza cantando le canzoni più amate: dai primi successi, passando per la trilogia realizzata con il poeta Roberto Roversi e i trionfi di fine anni ’70, fino alle sperimentazioni elettro-pop degli anni ’80; da 4 marzo 1943 fino a Viaggi Organizzati.

La musica, arrangiata in modo rispettoso degli originali eppure fresca, è racchiusa in una cornice asciutta ed essenziale, catturata su un album-istantanea, necessariamente suonato come se fosse un concerto. Al centro della confusione, registrato con sensibilità e attenzione da Gionata Costa (tecnico e musicista con Quintorigo, Carmen Consoli e altri), prende in prestito un verso di Tutta la vita, la canzone di Dalla del 1984 che meglio illustra il rapporto fra musica e musicisti: un intrico di amore e odio, di energia donata e ricevuta.

Lo spettacolo “Enrico Farnedi canta Lucio Dalla” dal 2017 ha raggiunto migliaia di persone nei principali teatri e nelle rassegne musicali dell’Emilia-Romagna. Componenti del gruppo: Enrico Farnedi – voce, ukulele - Lorenzo Gasperoni – chitarra, cori Mauro Gazzoni – batteria, cori.

Mercoledì 21 giugno

Yoga e Mantra sotto le stelle vedrà protagoniste Thea Crudi e Charlotte Lazzari. Il Solstizio d'Estate, che cade il 21 giugno, rappresenta il giorno più lungo dell'anno, è stato scelto per celebrare la Giornata Internazionale dello Yoga

Al tramonto, a partire dalle ore 19:00 ci sarà una pratica di OdakaYoga adatta a tutti con Charlotte Lazzari, insegnante e formatrice molto apprezzata in Italia.

In seguito, sarà possibile prenotare la cena con piatti vegetariani al chiosco Rinaldini e il pubblico sarà invitato a partecipare al concerto "Mantra in the Forest" alle ore 21:30, dove verranno proposti i suoni sacri dello Yoga, i Mantra dell'Himalaya, eseguiti dalla voce celestiale di Thea Crudi e da un gruppo di musicisti straordinari.