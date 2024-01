Proseguono gli incontri con gli autori del territorio, in biblioteca arriva Giulia Renzi

Continuano fino al 3 febbraio gli appuntamenti in Biblioteca a Riccione con la rassegna “Di libri e di autori”, il ciclo di incontri a cura di Debora Grossi in dialogo con autori e autrici del territorio. Dopo l’autore Federico Galli e la scrittrice Isabella Leardini, sabato 27 gennaio alle ore 17 l’appuntamento è con Giulia Renzi che presenta “Incisi” (Giovane Holden Edizioni, 2023). “Incisi” sono lampi di narrazione, immagini brevi ma acute, pensieri rapidi e mai banali, visioni talvolta bizzarre e sempre profonde. In appena un istante si distaccano da ciò che appare più ordinario per scoprire nella piega di un quotidiano consueto qualcosa di inaspettato, regalando stupore. Pagina dopo pagina si dispiega un caleidoscopio di voci sorprendenti, capaci di ribaltare in un istante il senso di ciò che appare indiscutibile, frantumando il senso di una metafora per rivelare occasioni inattese.

Chiude la rassegna Gaia Giovagnoli che il 3 febbraio, ore 17, presenta “Chiedi se vive o se muore” (Nottetempo, 2023), libro in cui l’autrice indaga, in bilico tra il mondo reale e il pensiero magico, l’amore inquieto e la violenza delle relazioni sbagliate. Gli incontri “Di libri e di autori”, a ingresso libero, sono a cura della Biblioteca comunale di Riccione e si svolgono al Centro della Pesa, in viale Lazio 10.