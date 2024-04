Domenica a teatro per bambini e famiglie con "Pulcetta dal naso rosso"

Domenica 7 aprile (ore 16:30) all’Auditorium della Fiera di Morciano va in scena l’ultimo spettacolo della rassegna Sciroppo di teatro.

Lo spettacolo in programma per bambini e famiglie è Pulcetta dal naso rosso, di Kosmocomico Teatro.

È la storia di Pulcetta, un clown che si esibisce al circo facendo ridere tutti, dai più piccoli agli adulti. Un giorno però accade qualcosa di inaspettato, qualcosa che avrebbe cambiato per sempre la vita del circo: Pulcetta aveva perso il naso rosso. Dopo averlo cercato dappertutto comincia a perlustrare il mondo incontrando il fenicottero, le galline, la giraffa, la lumaca con la casa sulle spalle. Chiederà al mare, ai pesci, alla luna; si perderà nella foresta e ritroverà le farfalle a primavera. Un lungo viaggio per scoprire infine che il naso rosso era sempre stato vicino a lui in ogni momento, in ogni istante del suo ballare, del suo cantare, del suo ridere.

Pulcetta é uno spettacolo per attore, teatro di figura, danza e musica dal vivo. La particolarità della messa in scena sta nel fatto che i pupazzi, gli oggetti, il mare, il paese con le luminarie a festa, appaiono dal costume del protagonista; ogni animale, ogni personaggio, ogni luogo, è un misto di corpo danzante e sagome manipolate a vista, in un mix sorpendente di teatro visuale e movimento corporeo. Sulla scena si rincorrono danze, musiche, canzoni, testi comici e poetici che narrano la ricerca del proprio naso rosso, della propria casa, del proprio posto nel mondo.