Domenica a teatro per bambini e famiglie con "Pulcetta dal naso rosso"

Domenica 18 dicembre alle ore 17:00 il Teatro Astra di Bellaria Igea Marina inaugura la rassegna di Famiglie a Teatro con la poetica e simpatica storia “Pulcetta dal naso rosso” di e con Valentino Dragano di Kosmocomico Teatro.

Uno spettacolo di teatro di figura, danza e musica dal vivo consigliato per bambini e bambine dai 4 ai 7 sette anni che saprà incantare anche il pubblico adulto. Sulla scena si rincorrono danze, musiche, canzoni, testi comici e poetici.

Il protagonista della storia è Pulcetta, che fa il clown di mestiere, in un circo. È anche piuttosto bravo nel suo lavoro, infatti riesce a far ridere proprio tutti. Inaspettatamente però un giorno Pulcetta perde il suo Naso Rosso, senza il quale è costretto ad interrompere la sua attività e partire in un lungo viaggio nella speranza di ritrovarlo, chiedendo a tutti i personaggi che gli si presenteranno sulla via. Attraversa mari e monti, fino a chiedere informazioni alla Luna, fino a scoprire che in realtà il suo Naso Rosso è sempre stato vicino a lui.

Particolarità dello spettacolo è che ogni personaggio, ogni animale, ogni luogo è un misto di corpo danzante e sagome manipolate a vista, in un mix emozionante di teatro visuale e movimento corporeo.

I prossimi appuntamenti con la rassegna famiglie a teatro sono domenica 15 gennaio con il Teatro disegnato di Gek Tessaro in “libero Zoo” – domenica 19 febbraio con “Pam! Parole a matita” della Compagnia Luna e Gnac e domenica 19 marzo è con Rime insaponate con Alekos Ottaviucci il poeta delle bolle.

Ingresso Biglietto: Intero €7 - Ridotto €5 con possibilità di attivare il vantaggioso carnet a € 25.00