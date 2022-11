Prosegue "Quando l'uomo agisce violenza", il ciclo di conversazioni sulle radici culturali del patriarcato

Si terrà a Misano Adriatico, nella Palazzina Bianchini (Via Repubblica), il secondo appuntamento del ciclo di incontri “Quando l'uomo agisce violenza…”, conversazioni sulle radici culturali del patriarcato, organizzato dall’Associazione MondoDonna Onlus insieme al Centro antiviolenza "Chiama chiAMA" del distretto di Riccione, con la partecipazione di Julia Clancy, Presidente del Francesca Centre Bologna.

L’incontro, dal titolo “Le radici culturali della violenza”, si terrà giovedì 1 dicembre alle ore 21:00. Interverranno Rita Monticelli, consigliera del Comune di Bologna con delega per i diritti e il dialogo interreligioso e professoressa ordinaria all'Università di Bologna, dove insegna Studi di Genere, Teorie femministe tra differenze e diversità; Manuela Casalboni, presidente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Misano, la vicesindaca Maria Elena Malpassi e Loretta Michelini, presidente dell’Associazione MondoDonna Onlus.

L’iniziativa, ad ingresso gratuito, rientra nell’ambito del cartellone di eventi che la Commissione Pari Opportunità ha organizzato per celebrare la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro la donna. Il cartellone prevedeva anche “Uniti alla meta”, una rappresentazione scenica di gender gap, tenutasi domenica presso il centro di quartiere di Villaggio Argentina, in collaborazione con il ‘’Centro Giovani Aps Fuori Orario’’, alla quale sono intervenuti il Commissario di Polizia Locale, Alessandra Marcianò, la sezione territoriale B.a.c.a. di Rimini (Malatesta Chapter) e la vicesindaca Maria Elena Malpassi.

“Negli inquietanti fatti di cronaca riportanti numeri spaventosi sulle violenze ed eccidi perpetrati nei confronti delle donne e minori – spiega la Commissione Pari Opportunità -, è importante illuminare di nuova luce culturale le giovani generazioni e soprattutto offrire accoglienza ed ascolto a tutte coloro che si trovano in situazioni difficili e cariche di brutalità, sia all’interno delle mura domestiche che nel mondo del lavoro. In tanti casi la realtà è quasi sempre più spaventosa di quello che si pensa, questo è il motivo per cui esistono istituzioni che possono supportare chi subisce abusi e volontari impegnati 24 ore su 24 per offrire aiuto. Oltre ai canali già conosciuti, è presente Protasis, un gruppo della Polizia Locale del Corpo Intercomunale di Riccione-Misano Adriatico-Coriano, sviluppato attraverso un progetto europeo, il quale agisce con lo scopo di ascoltare e indirizzare la persona verso specialisti quali psicologi, avvocati e professionisti vari. Presente sul territorio dal 2018, Protasis è in rete con le associazioni "Chiama chiAMA", Mondo Donna ed i Centri antiviolenza della provincia. Protasis collabora anche con B.a.c.a. (Bikers Against Child Abuse), rombanti motociclisti impegnati ad infondere forza ai bambini affinché non abbiano paura del mondo in cui vivono. Non dimentichiamo, infatti, che laddove c’è una donna abusata esistono, in tanti casi, bambini costretti a osservare la violenza o vittime loro stessi”.