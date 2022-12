Un viaggio musicale "Da Babbo Natale ai Led Zeppelin" con il Quartetto Eos

Mercoledì 21 dicembre alle ore 18:30 il Cinema Fulgor ospita il Quartetto EoS nel concerto Da Babbo Natale ai Led Zeppelin.

Silvia Marini al flauto, Aldo Capicchioni al violino, Aldo Maria Zangheri alla viola e Anselmo Pelliccioni al violoncello proporranno un programma dalle grandi sorprese. Si partirà dalle melodie natalizie più attese, per passare a celebri tanghi e milonghe di Astor Piazzolla e a colonne sonore di Ennio Morricone e John Williams. Ma il vero piatto forte del concerto saranno gli arrangiamenti di pagine rock senza tempo per il quartetto: Queen, Muse, Radiohead, Led Zeppelin e altre band la faranno da padrone. Sarà un concerto da non perdere in una delle cornici più belle che Rimini possa offrire.