"Queer Poetry Slam", la poesia orale per parlare di diritti, identità e rivendicazione attraverso l’arte

Giovedì 20 giugno alle ore 21:00 presso La Community 27 di Rimini si tiene Queer Poetry Slam: una gara di poesia performativa che costituirà il primo appuntamento della stagione estiva con gli eventi di poesia LGBTQIA+ presentati da Questa Cosa Queer ed il Collettivo ViviDiversi in collaborazione con Arcigay Rimini.

In occasione dei festeggiamenti per il Rimini Summer Pride 2024, anche la poesia orale si unisce come linguaggio di rivendicazione con un evento a tema in cui parlare a voce alta di diritti, identità e rivendicazione attraverso l’arte.



Anche il pubblico verrà coinvolto nell’ eleggere il vincitore della serata in forma di giuria composta da cinque persone estratte casualmente tra il pubblico. l Poetry Slam, infatti, sono spettacoli di poesia orale in forma di competizioni: delle sfide tra performer che interpretano i propri versi. Le uniche regole: tre minuti a testa, solo pezzi propri, utilizzando solo corpo e voce (niente accompagnamento musicale, trucco, costumi e oggetti di scena).

Ma non è tutto, poichè gli appuntamenti con la poesia queer presso La Community 27 proseguiranno giovedì 11 luglio (ore 21:00) con “Il panorama è bellissimo”, lo spettacolo di slam poetry di Laura Partisani del Collettivo ViviDiversi con open mic a seguire, un microfono aperto per chi vuole condividere i propri versi fuori dalla competizione.

Infine, giovedì 1 agosto (ore 21:00) una performance collettiva di Questa Cosa Queer come presentazione del progetto di poesia con open mic a seguire, un microfono aperto per chi vuole condividere i propri versi fuori dalla competizione. Questo evento fa parte della programmazione del Rimini Summer Pride 2024.