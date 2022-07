"Queer Poetry Slam", la poesia orale per parlare di diritti, identità e rivendicazione attraverso l’arte

Giovedì 28 luglio, alle ore 20:30, il collettivo ViviDiversi organizza un Poetry Slam a tema LGBTQ+ a La Community 27 (Lungomare Claudio Tintori 32A, Rimini).

In occasione dei festeggiamenti per il Rimini Summer Pride 2022, anche la poesia orale si unisce come linguaggio di rivendicazione con un evento a tema in cui parlare a voce alta di diritti, identità e rivendicazione attraverso l’arte. Anche il pubblico verrà coinvolto nell’ eleggere il vincitore della serata in forma di giuria composta da cinque persone estratte casualmente tra gli spettatori.

l Poetry Slam, infatti, sono spettacoli di poesia orale in forma di competizioni: delle sfide tra performer che interpretano i propri versi. Le uniche regole: tre minuti a testa, solo pezzi propri, utilizzando solo corpo e voce (niente accompagnamento musicale, trucco, costumi e oggetti di scena).

La serata sarà presentata dal Maestro di Cerimonia (EmCee) Lorenzo Mura, del collettivo ViviDiversi

In gara: Olympia, Gabriele Bonafoni, Matteo Mazzoni, Eugenia Galli, Cat, Laura Partisani, Pietro Spadaro.