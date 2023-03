Si celebra Alda Merini, va in scena lo spettacolo "Quelle come me"

Domenica 12 marzo al Circolo del Parco degli artisti di Rimini (via Marecchiese, 387) alle ore 17:30 va in scena lo spettacolo "Quelle come me", vita di Alda Merini in poesia, canzoni e musiche.

Lo spettacolo celebra la figura di Alda Merini, una delle poetesse più affermate del Novecento italiano, con il suo stile ruvido ma straordinario, derivato da una vita di dolori, amori, ingiustizie, un’accusa di adulterio e una lunga esperienza in manicomio.

A 78 anni si raccontava così “Io la vita l’ho goduta perché mi piace anche l’inferno della vita e la vita è spesso un inferno. Per me la vita è stata bella perché l’ho pagata cara”.

Monica Briganti attraverso la poesia e gli aforismi, racconta la vita della Merini, l'esperienza della sua sofferenza interiore, del dolore descritto sia come una presenza fisica che esistenziale, i suoi amori, la profonda religiosità. La cantante solista Martina Casadei e il pianista Andrea Cordella accompagnano le letture poetiche proponendo un repertorio musicale selezionato per l'occasione.



Segue apericena alle ore 19:00.

E' necessaria la prenotazione.