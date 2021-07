Quisisound apre con il duo sax e chitarra di Alessandro Pagliarani e Paolo Sgallini

Venerdì 9 luglio 2021, a partire dalle 21,00 al Quisipizza and Burger di Bellaria ( piazza Matteotti 4) prende il via la rassegna di eventi estivi Quisisound - Il meglio della musica di sempre a cura delle produzioni Ceccarini.

Il sax di Alessandro Pagliarani e la chitarra di Paolo Sgallini sono gli ingredienti perfetti per una serata dal sound internazionale.

Alessandro Pagliarani, riminese l, saxofonista. In Emilia Romagna vanta numerose collaborazioni con diverse importanti realtà nell'ambito del funk/soul ma non solo, con Moka Club, Soul for rent, Band Noi Duri, Miami and The Groovers e altre formazioni.

Dal 2013 si esibisce stabilmente come performer per eventi, da solista e nell'ambito di progetti e collaborazioni collettive come LifeLive e Geminy

Paolo Sgallini, classe 1967, nasce musicalmente alla fine degli anni ottanta. Da sempre attento a tutto ciò che gravita intorno al blues e alla musica afro - americana in generale inizia giovanissimo una ricerca musicale che lo porta a conoscere e suonare il country Blues-Delta Blues e Ragtime tipici del ventennio 1920-40 del sud degli Stati Uniti. Nel 1998 fonda i Dipinto di Blues, band con cui incide un cd per l'etichetta Pagina 3 e con cui arriva a suonare in importanti festival italiani ed europei Contemporaneamente ai Dipinto di Blues sviluppa una carriera solista, incentrata soprattutto sull'uso della chitarra acustica e del dobro, strumenti tipici del country blues. La strada diviene uno dei suoi palcoscenici preferiti iniziando ad esibirsi regolarmente nelle varie città italiane e partecipando a vari festival. A maggio del 2006 viene invitato a suonare al meeting internazionale della chitarra acustica a Sarzana.



Attualmente si dedica all'incisione del suo primo cd da solista e contemporaneamente porta avanti il suo amore per la musica in strada, strada che lo porta di giorno in giorno a vivere esperienze nuove ed indimenticabili.

