"Siamo tutte la stessa storia": Le Sangiovesi a sostegno del Campo Lavoro missionario

Sabato 11 marzo, in una rete tra San Giovanni e Riccione, si terrà un evento di raccolta fondi, "Siamo tutte la stessa storia", dove Le Sangiovesi proporranno una serata di musica, emozioni e parole a favore del Campo Lavoro Missionario e dei progetti missionari sostenuti con la sua 43° edizione.

Nato a Riccione nel 1981 come un week-end di raccolta di stracci e rottami a favore di un missionario impegnato in Zambia, oggi il Campo Lavoro è molto di più: sostegno ai missionari nel mondo, certo, ma anche riflessione sugli stili di vita “per ascoltare tanto il grido della terra, quanto il grido dei poveri” (Papa Francesco).

Per questo da anni ormai, il Campo Lavoro propone progetti educativi per le scuole ed eventi culturali per tutta la cittadinanza, come quello portato in scena dalle Sangiovesi. Uno spettacolo che vuole essere anche il lancio della 43° grande raccolta missionaria del Campo Lavoro, che si svolgerà il 25 e 26 marzo 2023 nei 7 campi sparsi in tutta la Diocesi di Rimini.

Lo spettacolo "Siamo tutte la stessa storia" è anche l’occasione per parlare di femminile.

Anna Maria, Doris, Francesca, Giovanna, Ivonne, Lara, Laura, Paola, Simona, Stefania sono Le Sangiovesi, dieci ragazze marignanesi che condividono la passione per il canto e la musica.



Dieci donne, dieci storie. Un copione perfetto per celebrare la donna e il mondo di cui è protagonista. Per raccontare la contemporaneità e raccontarsi.

“Siamo tutte la stessa storia” è un viaggio nei ricordi, nei sentimenti di ognuna de Le Sangiovesi, che, a turno, stabilisce un contatto emotivo con il pubblico in un crescendo emozionale che permetterà di scoprire quanto sia forte la sensazione legata alle note, alle parole, alla musica che fa parte dei nostri universi.

Durante le storie raccontate, che alternano momenti profondi alla leggerezza sincera che contraddistingue il gruppo, verranno raccontati anche esempi virtuosi di donne che si sono dedicate al prossimo anche grazie all’incontro con l’attrice Diana Saponara: si parlerà di Maria Ceccarini, di Marilena Pesaresi, di Maria Negretto, in una tela che racconta di bene e dono che si propaga nel mondo grazie a donne che hanno saputo lasciare il segno.