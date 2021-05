Racconti al museo, la Madonna col bambino di Benedetto Gennari in mostra al Museo della Città

Il 7 maggio il Museo della Città riapre al pubblico con tre splendidi dipinti del seicento che Massimo Pulini, in qualità di curatore e studioso, ha raccolto nel progetto dal titolo Unicum/ Racconti al Museo. Sarà la Madonna col Bambino di Benedetto Gennari (1633-1715) ad aprire venerdì 7 maggio la rassegna di arte antica Unicum – Racconti al Museo allestita nello spazio della Manica Lunga, reso particolare dal bel progetto allestitivo degli architetti Mori Cumo Roversi. Il dipinto rimarrà esposto fino al 13 giugno. Poi sarà la volta di Simone Cantarini (1612-1648) e Il ritrovato ritratto di Alessandro Tassoni, visibile dal 18 giugno al 1 agosto, e infine Guido Reni (1575-1642) con Paesaggio con Amorini in gioco (dal 6 agosto al 30 settembre). Per il loro rilievo storico, per la loro provenienza da contesti collezionistici importanti, queste opere si legano con nessi profondi alle vicende della nostra cultura artistica.

Orario di apertura fino al 31 maggio: dal martedì al venerdì dalle 9.30 alle 13 e dalle 16 alle 19; sabato e domenica dalle 10 alle 19. Dal 1° giugno entra in vigore l’orario estivo: dal martedì alla domenica dalle 10 alle 19. Nei giorni di sabato e domenica è obbligatoria la prenotazione online o telefonica.

Visite guidate alla mostra Benedetto Gennari - Madonna col bambino per la corte d’Inghilterra: tutte le domeniche a partire dal 16 maggio alle ore 17, con prenotazione obbligatoria. Informazioni e prenotazioni: Museo della Città (Via L. Tonini, 1) Tel. 0541 793851; www.museicomunalirimini.it