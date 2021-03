I quarant'anni di radio Icaro

Giovedì 18 marzo, dalle 20.40, radio Icaro festeggerà i suoi quarant’anni con una festa molto speciale. Sarà l’occasione per tracciare un percorso, con leggerezza ed ironia, e guardare al futuro. Quattro decenni, centinaia di collaboratori, amici e sostenitori passati dagli studi di Radio Icaro. In questi 40 anni la Radio ha incontrato sul suo percorso prima la video produzione, l’informazione on line e poi la TV. Sono così nati Bottega Video, newsrimini.it nel 2001 e subito dopo Icaro TV . L’appuntamento è, quindi, il 18 marzo, dalle 20.40 , su Radio Icaro, Icaro TV (canale 91), Icaroplay.it e pagine social . Una festa, nel segno della leggerezza e dell’ironia, condotta da Simona Mulazzani e Roberto Bonfantini, accompagnata dalla musica dal vivo di Chiara Raggi, Massimiliano Rocchetta e Tiziano Negrello. Chiude la serata il saluto del vescovo, Monsignor Francesco Lambiasi.