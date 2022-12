Cala il sipario sulla rassegna "Biblioterapia" con l'intervento di Annalisa Corrado

Sarà dedicato ai temi ambientali e al coraggio delle donne l’ultimo appuntamento di “Biblioterapia 2022”, il ciclo di conferenze della Biblioteca Gambalunga di Rimini dedicato alla cultura contemporanea, in programma domenica 18 dicembre alle ore 17:00 presso la Sala del Giudizio del Museo della Città.

A chiudere la rassegna sarà Annalisa Corrado, ambientalista, esperta di energie rinnovabili e transizione ecologica, attivista per la giustizia climatica. A partire dal libro Le ragazze salveranno il mondo prenderanno corpo e voce le figure di tante donne che, dalla fine del secolo scorso ai giorni nostri, hanno fatto la storia dell’ambientalismo: da Rachel Carson a Jane Fonda, da Greta Thunberg ad Alexandra Ocasio Cortez, alla Premio Nobel Wangari Maathai. Donne che hanno fatto della difesa dell'ambiente la loro battaglia, con determinazione, competenza e volontà straordinarie, testimoniando attraverso la propria biografia che tutti possono impegnarsi a fare la loro parte, nessuno è troppo piccolo per fare la differenza. Una riflessione appassionata e stringente su uno dei temi più cruciali del nostro tempo, che maggiormente chiama in causa l’idea di futuro, la responsabilità e la cura verso le nuove generazioni.



Annalisa Corrado, ingegnera meccanica con dottorato in energetica, è ecologista, esperta nel settore della transizione ecologica e attivista per la giustizia climatica. Ha iniziato la sua carriera nel 2000 con la valutazione dell’impatto ambientale di prodotti e servizi nell’ottica dell’economia circolare. Nel 2005 ha conseguito il dottorato di ricerca in Energetica presso l’Università La Sapienza di Roma. Ha lavorato per il Ministero dell’Ambiente nella divisione per le energie rinnovabili e l’efficienza energetica. Attualmente si occupa di pianificazione strategica di azioni per la riduzione delle emissioni serra e per la resilienza dei territori, in chiave SDGs2030. È responsabile di progetti innovativi presso AzzeroCO2 e delle attività tecniche dell’associazione Kyoto Club. Fa parte dei membri del comitato etico di Etica SGR e dell’”inspiration board” del Laboratorio di Sostenibilità ed Economia Circolare dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. Con Alessandro Gassmann ha ideato #GreenHeroes, progetto da cui è nato il libro “Io e i Green Heroes” pubblicato da Piemme nel 2022. È anche autrice di “Le ragazze salveranno il mondo” (People, 2020) e contributrice di diversi libri legati al mondo della transizione ecologica.