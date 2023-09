Rappresenterà l'Italia all'Oscar 2024, Matteo Garrone arriva al Fulgor con "Io capitano"

Domenica 1° ottobre alle ore 16,30 Matteo Garrone, regista pluripremiato, presenterà al Cinema Fulgor di Rimini il suo ultimo film sul dramma dei migranti Io capitano dialogando con Francesca Fabbri Fellini. Per questo film il regista ha ricevuto quest’anno il Leone d’argento per la regia al Festival del Cinema di Venezia e rappresenterà l’Italia nella corsa alle nomination per l'Oscar 2024 come Miglior Film Internazionale. Un film dove ancora una volta emerge la singolare capacità di Garrone di trasformare la realtà in mitologia.

Tra i suoi numerosi film ricordiamo Gomorra, Pranzo di ferragosto, Reality, Il racconto dei racconti.

A seguire la proiezione del film Io capitano.