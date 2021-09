“Rapsodie romagnole” con Roberto Mercadini

Giovedì 9 settembre ore 21.15, al Parco degli Artisti di Rimini in Via Marecchiese 387, andrà in scena Roberto Mercadini con "Rapsodie Romagnole – Strane storie della nostra terra".

“Racconto storie (che contengono storie (che contengono altre storie)). A volte sopra un palcoscenico. A volte in video. A volte dentro un libro”.

Roberto Mercadini, con la genialità che da sempre lo contraddistingue, ci presenterà un caleidoscopio scatenato di storie e personaggi che partono dalla terra di Romagna, o che alla Romagna arrivano compiendo, spesso, percorsi assai tortuosi.

Sant’Antonio da Padova (che non si chiamava Antonio e non veniva da Padova); Guido da Montefeltro, che mise sotto assedio i suoi stessi assediatori; poi la cantante Marietta Alboni, che Whitman definì “sorella dei più alti dèi” e qualcun altro “un elefante che si è ingoiato un usignolo”; il folle, meraviglioso Olindo Guerrini, che difese un personaggio di fantasia in un tribunale vero. E molti altri ancora.

Biglietti su circuito liveticket (10 € e 12 € + diritti di prevendita), o acquistabili alla biglietteria del Parco degli Artisti secondo disponibilità.



Informazioni: tel. 3278475142 e pagina Facebook Parco degli Artisti Rimini.Evento gestito in conformità alle normative di sicurezza anti-covid, inserito nella rassegna promossa in collaborazione con il Comune di Rimini e Rimini Classica, e grazie alla sponsorizzazione del Gruppo SGR.

