Appuntamento a teatro per i più piccoli con le marionette de "La Bella Addormentata"

Appuntamento a teatro per i più piccoli nella giornata di domenica 29 ottobre (ore 16:30) con la rassegna Il Castorino che porterà sul palcoscenico del Teatro Cast Oro di Rimini (via del Castoro, 7) la celebre fiaba de “La bella addormentata”, raccontata anche dai fratelli Grimm e da Walt Disney.

Ma non è tutto. La versione proposta per l'occasione da Luca Tessieri e Bianca Mazzei di Koru Teatro, riprenderà proprio il testo dal cartone animato del 1959, riadattandolo per il teatrino dei burattini. Lo spettacolo è animato da otto figure che indossano vestiti fatti a mano, alcuni proprio da noi.

Ci sono tutti i personaggi principali della storia: la principessa Aurora, le fatine, il principe, la cattivissima Malefica e altri.

Le musiche son tratte dal balletto The Sleeping Beauty di Tchaikovsky, mentre le luci e gli effetti sono curati nel minimo dettaglio per regalare un’ora di magia ai più piccoli, i quali verranno catturati dall’originalità e dalla magia del teatro di figura, per un pomeriggio all'insegna del divertimento e della spensieratezza attraverso l'interazione con i personaggi della storia e i componenti stessi di Koru Teatro.